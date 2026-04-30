सुहावने मौसम के लिए ये हैं घूमने की बेहतरीन जगहें, जरूर जाएं

गर्मियों में घूमने के लिए लोग अक्सर ऐसी जगहों का चयन करते हैं, जहां का मौसम ठंडा और सुखद हो। कुछ जगहें ऐसी होती हैं, जहां बारिश और उमस ज्यादा होती है, जो आपकी यात्रा का मजा खराब कर सकती है। इस साल अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आइए जानते हैं, उन 5 जगहों के बारे में, जहां का मौसम बेहद सुहावना रहता है।

#1 कश्मीर जम्मू-कश्मीर भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक बेहद खूबसूरत जगह है, जहां गर्मियों में भी ठंडक बनी रहती है। कश्मीर की वादियों को देखकर ऐसा लगता है, जैसे धरती पर जन्नत हो। यहां आप गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसी कई खूबसूरत जगहों का रुख कर सकते हैं। इसके अलावा यहां के पहाड़ी इलाके भी घूमने के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण हर किसी को मोह लेता है।

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#3 सिक्किम सिक्किम भारत का एक छोटा-सा राज्य है, जो अपनी सुंदर पहाड़ियों, झरनों और झीलों के लिए जाना जाता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहां आप मंगन, पेलिंग और युकसम जैसी जगहों का रुख कर सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल हर किसी को आकर्षित करता है।

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#4 केरलम केरलम को 'भगवान का अपना देश' भी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे-भरे पहाड़ों और शांत पानी के लिए काफी प्रसिद्ध है। केरलम में घूमने के लिए मुन्नार, वायनाड और अल्लेप्पी जैसी कई खूबसूरत जगहें मौजूद हैं। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को लुभाती है। यह घूमने के लिए अच्छी जगह है।