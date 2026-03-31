हैदराबाद में IPL मैच देखने का है प्लान? वहां इन 5 शाकाहारी व्यंजनों का लें आनंद

#1 हैदराबादी बिरयानी हैदराबादी बिरयानी को दुनिया भर में सबसे अधिक पसंद किया जाता है। यह एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे लंबे समय से बनाया जा रहा है। इसमें बासमती चावल और मसालेदार मांस का मेल होता है। हालांकि, शाकाहारी लोग भी इस स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। इसमें चावल के साथ सब्जियों और मसालों का उपयोग किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यहां के कई भोजनालय में यह व्यंजन मिल जाएगा।

#2 दही वड़ा दही वड़ा हैदराबाद का एक लोकप्रिय नाश्ता है। यह एक तली हुई दाल की गेंदों (वड़ा) को दही में डालकर बनाया जाता है। यह एक बहुत ही स्वादिष्ट और ताजगी भरा व्यंजन है, जिसे चटनी के साथ परोसा जाता है। यह व्यंजन गर्मियों में खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि यह ठंडक देता है और पेट को हल्का महसूस कराता है। यहां के कई भोजनालय में यह व्यंजन मिल जाएगा।

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#3 मिर्ची का सालन मिर्ची का सालन हैदराबाद का एक अनोखा व्यंजन है, जिसमें हरी मिर्च को मसालों के साथ पकाया जाता है। यह एक तीखा और मसालेदार व्यंजन है, जिसे रोटी या चावल दोनों के साथ खाया जा सकता है। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो यह व्यंजन आपके लिए बेहतरीन है। इसके मसालेदार स्वाद से आपका खाना और भी मजेदार हो जाएगा। यहां के कई भोजनालय में यह व्यंजन मिल जाएगा।

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#4 रेवड़ी और गजक रेवड़ी और गजक हैदराबाद की सर्दियों में बनाई जाने वाली मिठाइयां हैं। अब यह गर्मी में भी आसानी से मिल जाती हैं। रेवड़ी तिल और गुड़ से बनाई जाती है, जबकि गजक मूंगफली और गुड़ से बनती है। ये दोनों मिठाइयां बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं और सर्दियों में खाने पर ऊर्जा भी देती हैं। इनका सेवन सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। यहां के कई भोजनालय में इन मिठाइयों का स्वाद लिया जा सकता है।