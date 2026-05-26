जर्मनी का लोकप्रिय व्यंजन है कार्टोफेलपफर, जानिए इसकी आसान रेसिपी

कार्टोफेलपफर जर्मनी का एक लोकप्रिय व्यंजन है, जो शाकाहारियों के बीच लोकप्रिय है। यह आलू के पैनकेक के रूप में जाना जाता है। इसे बनाने के लिए कद्दूकस किए हुए कच्चे आलू का इस्तेमाल किया जाता है। यह व्यंजन अपने कुरकुरे और खास स्वाद के कारण सभी उम्र के लोगों को पसंद आता है। इसे नाश्ते के रूप में या किसी खास मौके पर बनाया जा सकता है। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।

सामग्री कार्टोफेलपफर बनाने के लिए जरूरी सामग्री कार्टोफेलपफर बनाने के लिए आपको 4 बड़े आकार के कच्चे आलू, एक बड़ा चम्मच मैदा, एक बड़ा चम्मच कॉर्नस्टार्च, एक छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक छोटा चम्मच लहसुन का पाउडर, एक चुटकी जायफल का पाउडर, एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, एक बड़ा चम्मच दूध, तेल (तलने के लिए), दही (परोसने के लिए) और सेब की चटनी (वैकल्पिक) चाहिए होगी। सामग्रियों की मात्रा आप कम या ज्यादा कर सकते हैं।

#1 आलू को कद्दूकस करें कार्टोफेलपफर बनाने के लिए सबसे पहले आलू को छीलकर धो लें, फिर इन्हें एक सूती कपड़े में रखकर सुखा लें। अब आलू को कद्दूकस करके एक कटोरे में निकालें। इसके बाद कद्दूकस किए हुए आलू पर नमक छिड़कें और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर आलू से अतिरिक्त पानी को निचोड़कर अलग कर दें। ऐसा करने से आलू में मौजूद स्टार्च आसानी से निकल जाएगा और आपका व्यंजन ज्यादा कुरकुरा बनेगा।

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#2 बैटर तैयार करें अब बारी आती है बैटर तैयार करने की, जिसके लिए एक अलग कटोरे में मैदा, कॉर्नस्टार्च, काली मिर्च का पाउडर, लहसुन का पाउडर, जायफल का पाउडर, बेकिंग पाउडर और दूध को डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद कटोरे में कद्दूकस किए हुए आलू डालकर सभी सामग्रियों को अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को तब तक मिलाते रहें जब तक कि यह एक चिकनी पेस्ट में न बदल जाए। इसके बाद कार्टोफेलपफर को पकाने का समय आएगा।

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