आम पना से लेकर चाय तक, इन 5 पेय में डालें थोड़ी-सी ग्रीन टी, मिलेगा स्वास्थ्य लाभ

ग्रीन टी एक ऐसा पेय है, जिसे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। आमतौर पर इसे गर्म पानी में मिलाकर पिया जाता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसे कुछ पारंपरिक भारतीय पेय में भी मिलाकर पिया जा सकता है? आइए जानते हैं कुछ ऐसे पारंपरिक पेय की रेसिपी, जिनमें ग्रीन टी का हल्का स्पर्श स्वाद और सेहत दोनों को बढ़ा सकता है।

#1 आम पना आम पना गर्मियों का एक लोकप्रिय पेय है, जो आम के साथ कई मसालों का मिश्रण होता है। अगर आप इसमें ग्रीन टी मिला दें तो यह और भी सेहतमंद हो जाएगा। इसके लिए कच्चे आम को उबालकर उसका गूदा निकाल लें। इसमें पुदीने की पत्तियां, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और शक्कर मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडे पानी में घोलें और इसमें ग्रीन टी की कुछ बूंदें जोड़ें। इसके बाद इसे परोसें और ताजगी का आनंद लें।

#2 मसाला चाय मसाला चाय में अदरक, इलायची, दालचीनी और लौंग जैसे मसालों का इस्तेमाल होता है। यह चाय सर्दियों में बहुत पसंद की जाती है। अगर आप इसमें ग्रीन टी मिला दें तो इसका स्वाद और भी बेहतरीन हो जाएगा। इसके लिए एक पैन में पानी गर्म करें, फिर उसमें चायपत्ती और मसाले डालकर उबालें। अब इसमें दूध और शक्कर डालें और फिर से उबालें। अंत में इस मिश्रण में ग्रीन टी की कुछ बूंदें मिलाएं।

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#3 लस्सी लस्सी एक मलाईदार और ठंडी ड्रिंक है, जिसे दही से बनाया जाता है। इसमें अगर आप ग्रीन टी मिला दें तो यह और भी पौष्टिक हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें, फिर उसमें शक्कर, इलायची पाउडर और थोड़ा-सा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को गिलास में डालें और इसके ऊपर ग्रीन टी की कुछ बूंदें डालें। इसके बाद इसे परोसें और ताजगी का आनंद लें।

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#4 ठंडाई ठंडाई होली पर बनाई जाने वाली एक खास ड्रिंक है, जो बादाम, खरबूजे के बीज, गुलाब जल आदि से बनाई जाती है। अगर आप इसमें ग्रीन टी मिला दें तो यह और भी पौष्टिक हो जाएगी। इसके लिए बादाम, खरबूजे के बीज, काजू, खसखस, काली मिर्च, सौंफ, पिस्ता और गुलाब जल को पीस लें। अब इस मिश्रण को पानी में घोलकर दूध मिलाएं। अंत में इसमें ग्रीन टी की कुछ बूंदें डालें।