नेपाली स्टाइल आलू चुकौनी खा कर चाटते रह जाएंगे उंगलियां, जानिए इसकी आसान रेसिपी

आलू चुकौनी एक लोकप्रिय नेपाली व्यंजन है, जो खासतौर पर गर्मी के मौसम में बहुत पसंद किया जाता है। यह व्यंजन उबले आलू, दही, मसालों और कच्चे प्याज से बनाया जाता है। इसे बनाने में कुछ ही मिनट लगते हैं और यह हर पकवान के साथ साइड डिश की तरह परोसा जा सकता है। इसे आप तब बनाकर खा सकते हैं जब आपका कुछ ठंडा खाने का दिल कर रहा हो। आइए इस पारंपरिक व्यंजन की रेसिपी जानते हैं।

सामग्री आलू चुकौनी बनाने के लिए जरूरी चीजें आलू चुकौनी बनाने के लिए आपको कुछ साधारण सामग्री की आवश्यकता होगी, जो आपके किचन में आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए आपको 500 ग्राम आलू, एक बड़ा प्याज, 2 हरी मिर्च, एक छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा, नमक (स्वादानुसार), 2 बड़े चम्मच तेल, एक चुटकी हींग, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और एक बड़ा चम्मच हरा धनिया चाहिए होगा।

#1 आलू उबालने का तरीका आलू चुकौनी के लिए सबसे पहले आलू को उबालना होता है। इसके लिए सबसे पहले आलू को अच्छे से धो लें और फिर उन्हें छीलकर टुकड़ों में काट लें। अब एक बर्तन में पानी डालकर उसमें थोड़ा नमक मिलाएं और उसमें कटे हुए आलू डाल दें। 10-15 मिनट तक उबालें, जब तक कि वे नरम न हो जाएं। आलू को पूरी तरह से पकने से बचें ताकि उनका आकार बरकरार रहे।

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#2 मसाले भूनना अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें पहले जीरा भूनें, जब तक कि वह सुनहरा भूरे रंग का न हो जाए। इसके बाद इसमें हींग डालें और फिर अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं और कुछ मिनट तक पकाएं, ताकि मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं।

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