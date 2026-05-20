पनीर फ्रैंकी बनाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीका, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

फ्रैंकी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। खासकर, अगर वह स्ट्रीट स्टाइल पनीर फ्रैंकी हो तो उसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सड़क पर मिलने वाली फ्रैंकी में मसालों का जादू और ताजगी का एहसास होता है, जो उसे खास बनाता है। आइए आज हम आपको घर पर स्ट्रीट स्टाइल पनीर फ्रैंकी बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं, जो आपके परिवार और दोस्तों को बेहद पसंद आएगी।

सामग्री रोटी के लिए जरूरी चीजें घर पर स्ट्रीट स्टाइल पनीर फ्रैंकी बनाने के लिए सबसे पहले रोटी तैयार करनी होगी। इसके लिए आपको गेहूं का आटा, पानी, थोड़ा सा नमक और घी चाहिए। आटे को अच्छे से गूंथकर 20-30 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि रोटी नरम बने। फिर छोटे-छोटे गोले बनाकर बेल लें और तवे पर दोनों तरफ से हल्का तेल लगाकर सेंक लें। इस तरह सभी रोटियों को तैयार कर लें।

भराई पनीर भरने का तरीका पनीर भरने के लिए आपको पनीर, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों की जरूरत होगी। सबसे पहले पनीर को छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर को बारीक काटकर तेल में भून लें। अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर थोड़ी देर पकाएं। इसके बाद इसमें पनीर के टुकड़े डालें और नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं।

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सामग्री फ्रैंकी रोल के लिए जरूरी चीजें फ्रैंकी रोल के लिए आपको पुदीने की चटनी, टमाटर सॉस, नींबू का रस और चाट मसाला चाहिए। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां भी मिला सकते हैं, जैसे सलाद पत्ते, टमाटर, खीरा आदि। इन सभी चीजों को तैयार करने के बाद आप अपने फ्रैंकी रोल को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं। अब तैयार भराई को रोटी पर फैलाएं और ऊपर से पुदीने की चटनी और टमाटर सॉस डालें।

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