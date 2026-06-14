बालों को चपटा होने से रोकने के टिप्स

नमी भरे मौसम में बालों को चिपचिपाहट से बचाने के लिए अपनाएं ये सुझाव

लेखन सयाली 05:07 pm Jun 14, 202605:07 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान नमी भरी हवा की मात्रा बढ़ जाती है, जो बालों को चपटा और बेजान बना सकती है। इसके कारण बालों की चमक कम हो जाती है और वे कमजोर होकर टूटने लगते हैं। हालांकि, कुछ सरल और कारगर तरीकों को अपनाकर आप अपने बालों को इस समस्या से बचा सकते हैं। आइए आज हम आपको बालों की देखभाल के कुछ तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर मानसून के दौरान आपके बाल चिपचिपाहट से बचे रहेंगे।