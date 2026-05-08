एयर फ्रायर में फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए अपनाएं ये तरीके, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

फ्रेंच फ्राइज एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए आमतौर पर बहुत सारा तेल इस्तेमाल होता है, जिससे यह सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। एयर फ्रायर एक ऐसा उपकरण है, जो फ्रेंच फ्राइज को कम तेल में पकाने में मदद करता है। इस लेख में हम जानेंगे कि एयर फ्रायर में कैसे बेहतरीन फ्रेंच फ्राइज बनाए जा सकते हैं और इसके लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1 सही आलू का चुनाव करें फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए सही आलू का चुनाव करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मध्यम आकार के आलू सबसे अच्छे होते हैं। आमतौर पर पीले रंग के आलू या रुबेन आलू इस काम के लिए अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इनमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, जिससे फ्रेंच फ्राइज कुरकुरी बनती हैं। इसके अलावा इन आलुओं का स्वाद भी बेहतरीन होता है, जो आपके स्नैक को और भी स्वादिष्ट बना देता है।

#2 आलू को सही तरीके से काटें फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आलुओं को सही आकार में काटना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप एक समान आकार में टुकड़े करें ताकि सभी फ्राइज एक साथ समान रूप से पकें। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप आलुओं को पतली स्ट्रिप्स में काटें, जिससे उन्हें पकाने में कम समय लगेगा और वे कुरकुरी बनेंगी। आप चाहें तो आलू को छीलकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छिलका लगा आलू ज्यादा स्वादिष्ट लगता है।

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#3 भिगोने का तरीका अपनाएं आलुओं को भिगोने से उनमें से अतिरिक्त स्टार्च निकल जाता है, जिससे वे ज्यादा कुरकुरे बनते हैं। इसके लिए आलुओं को काटने के बाद उन्हें ठंडे पानी में 30 मिनट तक भिगोकर रखें। इससे उनका स्वाद और बनावट दोनों ही बेहतर हो जाएंगे। भिगोने के बाद आलुओं को एक साफ कपड़े या किचन टॉवल से सुखा लें, ताकि उन पर पानी न रहे। इससे वे एयर फ्रायर में आसानी से पकेंगे और ज्यादा कुरकुरे बनेंगे।

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#4 तेल का सही उपयोग करें एयर फ्रायर में फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए बहुत कम तेल की जरूरत होती है। इसके लिए आप एक स्प्रे बोतल में थोड़ा सा तेल भरकर आलुओं पर हल्का-हल्का छिड़क सकते हैं। इससे कम तेल में भी फ्राइज अच्छी तरह से पक जाएंगी और उनका स्वाद भी बेहतरीन रहेगा। ध्यान रखें कि ज्यादा तेल डालने से फ्राइज चिपचिपी हो सकती हैं, इसलिए तेल का उपयोग संतुलित मात्रा में करें ताकि फ्राइज कुरकुरे बने और स्वादिष्ट भी लगे।