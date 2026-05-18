हरी मिर्च को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

हरी मिर्च भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है, जो कई व्यंजनों में तीखापन और स्वाद जोड़ती है। हालांकि, अक्सर हम इसे सही तरीके से स्टोर नहीं कर पाते, जिससे यह जल्दी खराब हो जाती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप हरी मिर्च को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं और आपके खाने का स्वाद भी बरकरार रहेगा।

#1 पानी में रखें हरी मिर्च को ताजा रखने का सबसे सरल तरीका है कि इसे पानी में रखें। एक गिलास या कटोरी में थोड़ी मात्रा में पानी डालें और उसमें हरी मिर्च डाल दें। ध्यान रखें कि मिर्च पूरी तरह से डूब जाएं। इस तरीके से मिर्च कई दिनों तक ताजा रहती हैं और आप जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ठंडी जगह पर रखने से भी बचा सकते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता बनी रहती है।

#2 अखबार में लपेटें हरी मिर्च को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए आप उन्हें अखबार में लपेट सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हरी मिर्च को धोकर सुखा लें, फिर एक साफ अखबार लें और उस पर थोड़ा नमक छिड़कें। अब हरी मिर्च को इस अखबार में लपेट दें और इसे किसी ठंडी जगह पर रखें जैसे कि फ्रिज। इस तरीके से मिर्च कई दिनों तक ताजा रहेंगी और उनका स्वाद भी बरकरार रहेगा।

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#3 ठंडी जगह में रखें अगर आप हरी मिर्च को लंबे समय तक रखना चाहते हैं, तो ठंडी जगह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सबसे पहले हरी मिर्च को धोकर सुखा लें, फिर उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें या पूरी तरह से रख सकते हैं। अब इन टुकड़ों को एयरटाइट बैग्स में भरकर ठंडी जगह पर रख दें। जब भी आपको इनकी जरूरत हो, आप इन्हें आसानी से निकाल सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं।

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#4 तेल में भूनें हरी मिर्च को तेल में भूनकर भी लंबे समय तक रखा जा सकता है। इसके लिए पहले थोड़े से तेल को गर्म करें और उसमें हरी मिर्च डालें, जब तक कि वे हल्का सुनहरा रंग न हो जाएं। अब इन्हें ठंडा करके किसी एयरटाइट डिब्बे में रखें। इस तरीके से मिर्च कई दिनों तक ताजा रहेंगी और आप जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ठंडी जगह पर रखने से भी बचा सकते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता बनी रहती है।