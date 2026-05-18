हल्दी असली है या मिलावटी? घर बैठे ऐसे करें पहचान

हल्दी एक ऐसा मसाला है, जिसका इस्तेमाल भारतीय रसोई में रोजाना किया जाता है। हालांकि, बाजार में मिलने वाली हल्दी में मिलावट की संभावना रहती है, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको हल्दी की शुद्धता जांचने के कुछ आसान और कारगर तरीके बताएंगे, ताकि आप शुद्ध हल्दी का ही उपयोग करें और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकें।

#1 पानी से करें जांच हल्दी की शुद्धता जांचने का पानी से जांच सबसे सरल तरीका है। इसके लिए एक गिलास पानी लें और उसमें एक चम्मच हल्दी डालें। अगर हल्दी तुरंत पानी के नीचे चली जाती है, तो यह शुद्ध है, लेकिन अगर यह पानी के ऊपर तैरने लगती है, तो समझ जाइए कि इसमें मिलावट है। यह तरीका आपको बिना किसी उपकरण के ही हल्दी की शुद्धता बताता है।

#2 नींबू का रस लगाएं हल्दी की शुद्धता जानने के लिए नींबू का रस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक चम्मच हल्दी पाउडर लें और उस पर नींबू का रस डालें। अगर हल्दी का रंग बदलता है या उसमें बुलबुले उठते हैं, तो यह मिलावटी हो सकती है। असली हल्दी अपना रंग नहीं बदलती और इसमें कोई बुलबुले नहीं उठते हैं। इस तरीके से आप आसानी से हल्दी की शुद्धता का पता लगा सकते हैं।

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#3 कागज पर जांच हल्दी की शुद्धता जानने के लिए कागज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक सफेद कागज लें और उस पर थोड़ी सी हल्दी रखें। अब इसे धूप में रखें या हीटर के पास रखें। अगर हल्दी कागज पर दाग छोड़ती है या अपना रंग बदलती है, तो समझ जाइए कि इसमें मिलावट हो सकती है। असली हल्दी कभी दाग नहीं छोड़ती और अपना रंग नहीं बदलती।

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