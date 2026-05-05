बुजुर्गों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए अपनाएं ये 5 सरल और प्रभावी तरीके

बुजुर्गों को डिहाइड्रेशन से बचाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ-साथ शरीर का पानी स्तर घटता है और इसके कारण कई समस्याएं हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बुजुर्गों को पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बुजुर्ग परिजनों को डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं और उनकी सेहत का ध्यान रख सकते हैं।

#1 नियमित रूप से पानी पिलाएं बुजुर्गों को नियमित रूप से पानी पिलाना बहुत जरूरी है। उन्हें हर आधे घंटे या एक घंटे में पानी पीने के लिए कहें। इससे उनका शरीर तरल रहेगा और वे डिहाइड्रेशन से बच सकेंगे। आप उन्हें एक गिलास पानी या एक कप चाय-कॉफी भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप उनके पास एक पानी की बोतल रखें ताकि वे जब चाहें आसानी से पानी पी सकें और उनकी सेहत भी बनी रहे।

#2 फलों का रस भी है अच्छा विकल्प फलों का रस भी बुजुर्गों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। संतरा, सेब या अनार जैसे फलों का रस बनाकर उन्हें पिलाएं। इन रसों में जरूरी विटामिन और खनिज होते हैं, जो उनकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। ध्यान रखें कि फलों का रस ताजा होना चाहिए और उसमें शक्कर या कृत्रिम स्वाद नहीं होना चाहिए। इससे उन्हें प्राकृतिक मिठास मिलेगी और वे हाइड्रेटेड रहेंगे।

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#3 सूप और दाल का सेवन करवाएं सूप और दाल का सेवन भी बुजुर्गों को तरल बनाए रखने में मदद कर सकता है। गर्मागर्म सूप या दाल उनकी भूख मिटाने के साथ-साथ उन्हें पोषण भी देगा। आप इसमें सब्जियां और मसूर डालकर इसे और भी पौष्टिक बना सकते हैं। इससे उन्हें जरूरी विटामिन और खनिज मिलेंगे, जो उनकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा यह उनके पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाएगा और उन्हें ताजगी का अनुभव देगा।

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#4 ठंडे पेय पदार्थों से बचाएं बुजुर्गों को ठंडे पेय पदार्थों से बचाना चाहिए क्योंकि इससे उनके गले और पेट पर बुरा असर पड़ सकता है। ठंडा पानी, शीतल पेय या आइसक्रीम जैसी चीजों से परहेज कराएं। इसके बजाय उन्हें सामान्य तापमान वाला पानी या कमरे के तापमान पर ठंडा पेय दें ताकि वे आसानी से पचा सकें और कोई समस्या न हो। इससे उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और वे डिहाइड्रेशन से भी बचे रहेंगे।