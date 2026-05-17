सनग्लासेस और चश्मे से खरोंच हटाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, लगेंगे नए जैसे

सनग्लासेस और चश्मे न केवल आंखों की सुरक्षा करते हैं, बल्कि फैशन का हिस्सा भी हैं। हालांकि, इन पर खरोंच लगना एक आम समस्या है, जो इन्हें खराब कर सकती है। गलत तरीके से साफ-सफाई या कहीं रखने पर ये समस्या हो सकती है। इस लेख में हम कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने सनग्लासेस और चश्मे से खरोंच हटा सकते हैं और उन्हें नए जैसा बना सकते हैं।

#1 टूथपेस्ट का करें इस्तेमाल टूथपेस्ट एक अच्छा तरीका हो सकता है, जिससे आप अपने सनग्लासेस या चश्मे की खरोंचें हटा सकते हैं। इसके लिए एक मुलायम कपड़े पर थोड़ा-सा टूथपेस्ट लगाकर हल्के हाथों से खरोंच वाले हिस्से पर रगड़ें। ध्यान रखें कि टूथपेस्ट बहुत ज्यादा न लगाएं और उसे 5-10 मिनट बाद गीले कपड़े से साफ कर दें। इससे खरोंचें धीरे-धीरे कम हो जाएंगी और आपके चश्मे या सनग्लासेस का लुक भी बेहतर हो जाएगा।

#2 बेकिंग सोडा का करें उपयोग बेकिंग सोडा एक साधारण सफाई का उपाय है, जो खरोंचों को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक छोटे बर्तन में बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर पेस्ट बना लें और उसे खरोंच वाले हिस्से पर लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें। 5-10 मिनट बाद गीले कपड़े से साफ कर दें। इससे खरोंचें कम होंगी और आपके सनग्लासेस या चश्मे का लुक भी बेहतर हो जाएगा। इस विधि का उपयोग करते समय सावधानी बरतें, ताकि कोई नुकसान न हो।

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#3 शैंपू भी आएगा काम शैंपू का उपयोग करके भी आप अपने सनग्लासेस या चश्मे की खरोंचें हटा सकते हैं। इसके लिए एक मुलायम कपड़े पर थोड़ा-सा शैंपू लगाकर हल्के हाथों से खरोंच वाले हिस्से पर रगड़ें। ध्यान रखें कि शैंपू ज्यादा न लगाएं और उसे 5-10 मिनट बाद गीले कपड़े से साफ कर दें। इससे खरोंचें कम होंगी और आपके चश्मे या सनग्लासेस का लुक भी बेहतर हो जाएगा। इस विधि का उपयोग करते समय सावधानी बरतें ताकि कोई नुकसान न हो।

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#4 कालीन साफ करने वाले पाउडर से करें सफाई कालीन साफ करने वाले पाउडर का उपयोग करके भी आप अपने सनग्लासेस या चश्मे की खरोंचें हटा सकते हैं। इसके लिए एक मुलायम कपड़े पर थोड़ा-सा पाउडर लगाकर खरोंच वाले हिस्से पर रगड़ें। ध्यान रखें कि पाउडर ज्यादा न लगाएं और उसे 5-10 मिनट बाद गीले कपड़े से साफ कर दें। इससे खरोंचें कम होंगी और आपके चश्मे या सनग्लासेस का लुक भी बेहतर हो जाएगा। इस विधि का उपयोग करते समय सावधानी बरतें ताकि कोई नुकसान न हो।