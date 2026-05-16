काली पड़ गई है कड़ाही तो अपनाएं ये 5 चमत्कारी घरेलू उपाय, आएगी नई जैसी चमक

कड़ाही का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि, समय के साथ इसमें काले दाग लग जाते हैं, जो इसकी चमक को कम कर देते हैं। इन दागों को हटाने के लिए कुछ सरल और असरदार घरेलू नुस्खे अपनाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी कड़ाही को फिर से नया जैसा बना सकते हैं और लंबे समय तक इसका उपयोग कर सकते हैं।

#1 गर्म पानी और सिरका आएगा काम कड़ाही के काले दाग हटाने के लिए गर्म पानी और सिरका एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। सबसे पहले कड़ाही को गर्म पानी से भरें और उसमें 2 चम्मच सिरका मिलाएं। अब इसे 10-15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद नरम ब्रश या स्पंज से हल्के हाथों से रगड़ें। इससे कड़ाही के दाग आसानी से निकल जाएंगे और वह चमकने लगेगी। ध्यान रखें कि कड़ाही को ज्यादा जोर से न रगड़ें, ताकि उसकी सतह खराब न हो।

#2 बेकिंग सोडा का करें उपयोग बेकिंग सोडा भी कड़ाही की सफाई के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले कड़ाही को धोकर सुखा लें। फिर उसमें थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा छिड़कें और कुछ देर के लिए छोड़ दें, ताकि वह अच्छी तरह से अवशोषित हो सके। इसके बाद नरम ब्रश या स्पंज से हल्के हाथों से रगड़ें। इससे कड़ाही के दाग आसानी से निकल जाएंगे और वह चमकने लगेगी। ध्यान रखें कि कड़ाही को ज्यादा जोर से न रगड़ें।

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#3 नींबू का रस करें इस्तेमाल नींबू का रस प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है, जो कड़ाही के दाग हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक नींबू को आधा काटकर उसके रस को दाग वाले हिस्से पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर नरम कपड़े से पोंछ दें। इससे दाग आसानी से निकल जाएंगे और कड़ाही चमकदार हो जाएगी। यह तरीका न केवल असरदार है, बल्कि कड़ाही की सतह को नुकसान भी नहीं पहुंचाता, जिससे वह लंबे समय तक सही रहती है।

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#4 नमक और पानी का मिश्रण बनाएं नमक और पानी का मिश्रण भी कड़ाही साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक कपड़े में नमक डालकर उसे गीला करें। इसे दाग वाले हिस्से पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, ताकि वह अच्छी तरह से अवशोषित हो सके। इसके बाद नरम कपड़े से पोंछ दें। इससे कड़ाही के दाग आसानी से निकल जाएंगे और वह चमकने लगेगी। ध्यान रखें कि कड़ाही को ज्यादा जोर से न रगड़ें, ताकि उसकी सतह खराब न हो।