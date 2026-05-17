मानसून के दौरान कपड़े धोने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, नहीं आएगी कोई दिक्कत

मानसून के दौरान कपड़े धोना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। बारिश के कारण कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं और गीले कपड़ों से बदबू भी आने लगती है। इस मौसम में सही तरीके से कपड़े धोना बहुत जरूरी है ताकि वे साफ और ताजगी भरे रहें। आइए आज हम आपको मानसून के दौरान कपड़े धोने से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप इस काम को सही तरीके से कर सकते हैं।

#1 कपड़े धोने से पहले अलग-अलग रंगों को करें अलग कपड़े धोने से पहले उन्हें रंगों के अनुसार अलग कर लें। सफेद, नीले, काले, भूरे और हरे आदि रंगों को अलग-अलग करके उन्हें धोएं। इससे रंगों का मेल नहीं होगा और आपके कपड़े नए जैसे दिखेंगे। इसके अलावा नए कपड़े पहनने से पहले उन्हें 24 घंटे के लिए पानी में भिगोएं। इससे नए कपड़ों का रंग निकल नहीं पाएगा और वे लंबे समय तक चमकदार दिखेंगे। इस तरीके से कपड़े धोने का फायदा मिलेगा।

#2 गीले कपड़ों को लंबे समय तक न रखें गीला मानसून के दौरान कपड़े गीले रहने पर उनमें कीटाणु पनपने लगते हैं, जो बदबू का कारण बनते हैं। इससे बचने के लिए गीले कपड़ों को लंबे समय तक गीला न रखें। अगर संभव हो तो गीले कपड़ों को तुरंत धोएं। इसके लिए पहले कपड़ों को थोड़े पानी में 2 से 3 मिनट के लिए भिगोएं, फिर उन्हें सामान्य तरीके से धोएं। इससे कपड़ों में ताजगी बनी रहेगी।

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#3 कपड़ों में साबुन की अधिकता से बचें कपड़ों को साफ करने के लिए साबुन जरूरी होता है, लेकिन इसकी अधिकता कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे कपड़े कठोर हो सकते हैं और उनकी चमक भी कम हो सकती है। इसलिए हमेशा साबुन की मात्रा का ध्यान रखें। अगर आप मशीन से कपड़े धोते हैं तो मशीन में ही साबुन डालें। इसके अलावा अगर आप हाथ से कपड़े धोते हैं तो एक बाल्टी पानी में 2 से 3 चम्मच साबुन मिलाएं।

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#4 कपड़ों को सुखाने के लिए अपनाएं ये तरीका मानसून में कपड़े सुखाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में उन्हें सुखाने के लिए सबसे पहले उन्हें अच्छे से निचोड़ें, फिर उन्हें किसी हवादार जगह पर लटकाएं। आप चाहें तो कपड़ों को सुखाने के लिए पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो गीले कपड़ों को सुखाने के लिए बाल सुखाने वाले यंत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से कपड़े जल्दी सूख जाएंगे।