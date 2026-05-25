राइस कुकर में खाना बनाने के ये 5 हैक्स काम को कर देंगे काफी आसान

राइस कुकर एक खास उपकरण है, जो न केवल चावल, बल्कि कई अन्य व्यंजन भी बना सकता है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह आपके समय और मेहनत, दोनों को बचा सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने राइस कुकर का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और खाना पकाने का अनुभव और भी सुखद बना सकते हैं। इनके जरिए आपका समय भी बचेगा और खाना भी बढ़िया बनेगा।

#1 सब्जियों को भाप में पकाएं राइस कुकर का एक बेहतरीन उपयोग है सब्जियों को भाप में पकाना। इसके लिए सबसे पहले सब्जियों को धोकर काट लें, फिर उन्हें स्टीमर ट्रे में रखें। इसके बाद पानी डालकर राइस कुकर में रखें और ढक्कन को बंद कर दें। यह तरीका सब्जियों को उनके पोषक तत्व बनाए रखने और स्वादिष्ट बनाने में मदद करता है। इस तरह आप बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के स्वादिष्ट और सेहतमंद सब्जियां तैयार कर सकते हैं।

#2 दलिया या ओट्स बनाएं अगर आप दलिया या ओट्स खाना पसंद करते हैं तो इसे भी राइस कुकर में आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए पहले ओट्स या दलिया को पानी या दूध के साथ डालें और मशीन को सेट करें। यह तरीका न केवल समय बचाता है, बल्कि आपको एक समान रूप से पका हुआ उत्पाद भी देता है। इससे आप अपने नाश्ते या खाने में पौष्टिकता बढ़ा सकते हैं। इसमें बने ओट्स और दलिया बिलकुल सही तरीके से पके होंगे।

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#3 दाल-चावल एक साथ पकाएं दाल-चावल एक साथ पकाने से दोनों व्यंजनों का स्वाद बढ़ता है और आपको अलग-अलग बर्तनों का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए पहले दाल को धोकर भिगो दें, फिर उसे चावल के साथ राइस कुकर में डालें। ऊपर से थोड़ा नमक और मसाले डालकर मशीन को सेट करें। यह तरीका आपके खाने को सेहतमंद बनाने के साथ-साथ समय भी बचाता है। इससे आप आसानी से एक संतुलित भोजन तैयार कर सकते हैं।

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#4 इडली तैयार करें इडली तैयार करने के लिए भी राइस कुकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए उड़द की दाल और चावल को रातभर पानी में भिगो दें, फिर उन्हें मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर घोल तैयार करें। अब इस घोल को चावल पकाने वाले बर्तन में डालकर इडली स्टीमर ट्रे पर फैलाएं, फिर ढक्कन बंद करें और इडली स्टीमर ट्रे को ऊपर रखें। इसके बाद टाइमर सेट करें और अपनी इडली का आनंद लें।