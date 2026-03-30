फिटनेस से जुड़े इन भ्रमों पर न करें विश्वास, हो सकते हैं नुकसानदायक

फिटनेस से जुड़े कई भ्रम लोगों के बीच फैल गए हैं, जो सही जानकारी के अभाव में पनपते हैं। इन भ्रमों ने लोगों को गलत तरीके से मार्गदर्शन किया है और उनकी सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। इस लेख में हम कुछ सामान्य फिटनेस भ्रमों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें हमें सच्चाई समझना चाहिए और इनसे बचना चाहिए ताकि हम अपनी सेहत को बेहतर तरीके से समझ सकें और सही निर्णय ले सकें।

#1 भ्रम- रोजाना व्यायाम करना जरूरी है एक आम धारणा यह है कि रोजाना व्यायाम करना जरूरी है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। हफ्ते में 3-4 बार व्यायाम करना ही काफी होता है। इससे शरीर को आराम भी मिलता है और आप फिट रहते हैं। ज्यादा व्यायाम करने से शरीर पर दबाव पड़ सकता है और चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए संतुलित तरीके से व्यायाम करना ही सबसे अच्छा तरीका है।

#2 भ्रम- वजन घटाने के लिए दौड़ना ही सबसे अच्छा होता है कई लोगों का मानना है कि वजन घटाने के लिए दौड़ना ही सबसे अच्छा तरीका होता है, लेकिन यह पूरी सचाई नहीं है। वजन घटाने के लिए दौड़ने के साथ-साथ वजन उठाने वाली कसरतें भी जरूरी होती हैं। वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर की ऊर्जा खपत भी तेज होती है, जिससे कैलोरी तेजी से जलती हैं। इसके अलावा वजन उठाने से शरीर की ताकत भी बढ़ती है और लंबे समय तक वजन नियंत्रित रहता है।

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#3 भ्रम- ज्यादा पसीना बहाने का मतलब ज्यादा कैलोरी जलना होता है यह भी एक सामान्य भ्रम है कि ज्यादा पसीना बहाने का मतलब ज्यादा कैलोरी जलना होता है। वास्तव में पसीना निकलना शरीर का तापमान नियंत्रित करने का तरीका होता है और यह जरूरी नहीं कि इससे हमेशा वजन घटता हो। कभी-कभी ज्यादा पसीना निकलने से शरीर में जरूरी तत्व भी बाहर निकल जाते हैं, जिससे सेहत पर विपरीत असर पड़ सकता है। इसलिए पसीने पर ही निर्भर रहना सही नहीं होता।

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