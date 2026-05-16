दादी-नानी के कुछ पसंदीदा खाद्य पदार्थ, जो आज हो रहे हैं काफी ट्रेंड

दादी-नानी के हाथ के खाने का स्वाद और उनकी पुरानी कहानियां आज भी हमारे दिलों में बसी हैं। उनके द्वारा बनाए जाने वाले व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते थे, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते थे। आजकल लोग पुरानी परंपराओं की ओर लौट रहे हैं और अपने खाने में प्राकृतिक और सेहतमंद सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। आइए उन खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं, जिनका सेवन दादी-नानी के जमाने से किया जा रहा है।

#1 गुड़ गुड़ का सेवन भारतीय खान-पान में लंबे समय से किया जा रहा है। यह एक प्राकृतिक मिठास का स्रोत है और इसमें आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे कई जरूरी तत्व पाए जाते हैं। गुड़ का सेवन शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ पाचन को भी सुधारता है। इसके अलावा यह खून साफ करने में भी मदद करता है। इसलिए, दादी-नानी हमेशा खाने के बाद हमें गुड़ खाने की सलाह देती थीं।

#2 मूंगफली का तेल मूंगफली का तेल भी दादी-नानी के जमाने से ही लोकप्रिय रहा है। यह एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे हम आजकल फिर से अपनाने लगे हैं। इसमें कुछ खास तत्व होते हैं, जो दिल की बीमारियों से बचाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह शरीर में चर्बी के स्तर को संतुलित रखता है और सूजन को कम करता है। मूंगफली का तेल खाने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं।

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#3 अजवाइन अजवाइन का उपयोग भी हमारे घरों में आम था। इसे 'वाज' भी कहा जाता है। अजवाइन में ऐसे गुण होते हैं, जो पेट की समस्याओं को दूर करते हैं। इसके अलावा यह पाचन को मजबूत बनाता है और पेट में गैस बनने से रोकता है। अजवाइन का सेवन करने से अपच, कब्ज और पेट दर्द जैसी सामान्य समस्याओं से राहत मिलती है। इसे खाने में इस्तेमाल करने से स्वाद भी बढ़ता है।

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