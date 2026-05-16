बिहार के 5 प्रसिद्ध व्यंजन एक बार जरूर करें ट्राई, स्वाद और खुशबू में हैं लाजवाब

बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। यहां की पारंपरिक खाने की चीजें भी खास हैं। बिहार की रसोई में मसालों का सही मेल और ताजगी का ध्यान रखा जाता है, जिससे हर व्यंजन का स्वाद अनोखा होता है। आइए आज हम आपको राज्य के कुछ ऐसे व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जो आपको एक बार नहीं, बल्कि कई बार खाने का मन बना देंगे।

#1 लिट्टी चोखा लिट्टी चोखा बिहार का सबसे प्रसिद्ध खाना है। इसमें गेहूं के आटे से बनी गोल-गोल छोटी रोटी होती है, जिसे तंदूर में पकाया जाता है और इसे बैंगन, आलू और टमाटर के मसालेदार मिश्रण के साथ परोसा जाता है। इस खाने का स्वाद और खुशबू इतनी लाजवाब है कि एक बार खाने के बाद आप इसे बार-बार खाने का मन करेंगे। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।

#2 सत्तू का परांठा सत्तू का परांठा बिहार की एक खासियत है। सत्तू चने की दाल से बनाया जाता है और इसे घी या तेल में तलकर खाया जाता है। इस परांठे को प्याज, हरी मिर्च, अदरक और नींबू के साथ परोसा जाता है। इसका स्वाद और सेहत के लिए फायदे इसे बहुत लोकप्रिय बनाते हैं। सत्तू का परांठा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। यह ऊर्जा से भरपूर होता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगती।

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#3 खाजा खाजा एक मिठाई है, जो बिहार में बहुत पसंद की जाती है। यह दो परतों वाली मिठाई होती है, जिसमें बाहर की परत कुरकुरी होती है, जबकि अंदर की परत मीठी होती है। इसे तैयार करने के लिए मैदा, घी और चीनी का उपयोग किया जाता है। खाजा का स्वाद इतना लाजवाब है कि इसे एक बार खाने के बाद आप इसे बार-बार खाने का मन करेंगे। यह मिठाई खास मौकों पर बनाई जाती है।

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#4 ठेकुआ ठेकुआ एक प्रकार की कुरकुरी मिठाई है, जिसे विशेष रूप से छठ पूजा जैसे त्योहारों पर बनाया जाता है। इसे चावल के आटे और गुड़ मिलाकर तैयार किया जाता है और फिर तलकर कुरकुरा बनाया जाता है। ठेकुआ का स्वाद और इसकी कुरकुरी बनावट इसे बहुत पसंद किया जाता है। यह मिठाई न केवल त्योहारों पर बनाई जाती है बल्कि सामान्य दिनों में भी खाई जाती है। इसका स्वाद इतना लाजवाब है कि इसे बार-बार खाने का मन करेंगे।