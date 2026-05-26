लगातार दस्त आ रहे हैं? जानें इस समस्या के 5 संभावित कारण

आमतौर पर कई लोग दस्त को एक सामान्य समस्या समझते हैं। हालांकि, जब यह समस्या लगातार बनी रहती है तो इससे शरीर काफी प्रभावित हो सकता है। लगातार दस्त आने पर शरीर से जरूरी तरल और पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है, जिससे शरीर कमजोर हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे कारण बताते हैं, जिनकी वजह से आपको लगातार दस्त आ सकते हैं और इससे जुड़ी कुछ अन्य अहम जानकारियां भी देते हैं।

#1 फूड पोइजनिंग फूड पोइजनिंग एक ऐसी स्थिति है, जो ख़राब या बासी भोजन या पानी का सेवन करने के कारण हो सकती है। इससे उल्टी, पेट दर्द और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप गंदा भोजन या पानी का सेवन कर चुके हैं तो इसके कारण आपको कई दिनों तक दस्त का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हमेशा साफ पानी का सेवन करें और ताजा पके हुए खाद्य पदार्थों का ही सेवन करें।

#2 लैक्टोज इनटॉलरेंस अगर आपको दूध या इससे बनने वाले उत्पादों के सेवन से दस्त होते हैं तो यह लैक्टोज इनटॉलरेंस का संकेत हो सकता है। यह स्थिति तब होती है जब शरीर में दूध को पचाने वाले तत्व की कमी होती है। इसके कारण दूध पीने से दस्त हो सकते हैं। इस स्थिति का पता करने के लिए आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप आपको लैक्टोज इनटॉलरेंस है तो डेयरी उत्पादों का सेवन बंद करें।

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#3 आंत में बीमारी आंत में बीमारी भी लगातार दस्त आने का कारण बन सकती है। जब आंत में बैक्टीरिया, वायरस या फंगस का संक्रमण होता है तो इससे दस्त आने लगते हैं। इसके अलावा खाना पचाने वाले तत्व की कमी भी दस्त आने का कारण हो सकती है। इसके कारण खाना ठीक से पच नहीं पाता और पेट में गैस बनने लगती है, जिससे दस्त आ सकते हैं। खाना न पच पाने की वजह से पेट खराब हो जाता है।

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#4 पेट में जलन पेट में जलन होने पर दस्त की समस्या लंबे समय तक बनी रह सकती है। इस बीमारी में आंत में सूजन आ जाती है, जिससे मल की बनावट प्रभावित होती है और मल पतला या पानी जैसा हो जाता है। इस स्थिति में पेट दर्द, जी मचलाना, उल्टी और वजन का घटना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इस स्थिति के इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। इसकी वजह से आपका कुछ भी खाना मुश्किल हो सकता है।