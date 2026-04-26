जंगल सफारी का लेना है असली मजा? ये 5 जगहें हैं बिल्कुल बेहतरीन

जंगल सफारी का अनुभव एक रोमांचक और अनोखी यात्रा है, जो आपको प्रकृति के करीब लाता है। भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां आप जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। इन जगहों पर आप न केवल जंगली जानवरों को देख सकते हैं, बल्कि उनके प्राकृतिक आवास को भी समझ सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ प्रमुख जंगल सफारी स्थानों के बारे में बताएंगे, जहां आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं।

#1 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में स्थित है। यह पार्क बाघों के लिए मशहूर है और यहां आप बाघों के अलावा हाथी, हिरण, तेंदुआ और कई प्रकार के पक्षी भी देख सकते हैं। यहां सफारी जीप या हाथी पर सवारी करके की जा सकती है। इस पार्क में घूमते हुए आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और जंगली जीवन को करीब से देख सकते हैं।

#2 रणथंभोर नेशनल पार्क, राजस्थान रणथंभोर नेशनल पार्क राजस्थान का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यह पार्क अपने शाही बाघों के लिए जाना जाता है। यहां सर्दियों के महीनों में सफारी करना सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय जंगली जानवर पानी पीने के लिए बाहर आते हैं और उन्हें देखने का मौका मिलता है। इसके अलावा यहां आपको तेंदुए, हिरण, मगरमच्छ और कई प्रकार के पक्षी भी देखने को मिलेंगे।

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#3 कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह पार्क अपनी विशालता और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहां आपको बाघों के साथ-साथ बारहसिंगा, सांभर हिरण, नीलगाय आदि जानवर भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहां पक्षियों की कई प्रजातियां भी पाई जाती हैं। यहां सफारी जीप द्वारा की जाती है, जिससे आप आसानी से विभिन्न स्थानों पर जाकर जानवरों को देख सकते हैं।

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#4 सुंदरबन नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित एक अनोखा मैंग्रोव वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह पार्क अपने मैंग्रोव जंगलों और बाघों के लिए मशहूर है। यहां नाव सफारी द्वारा जंगलों की सैर की जाती है। सुंदरबन बाघों के अलावा मैंग्रोव पेड़ों की अनोखी संरचना के लिए भी जाना जाता है। यहां आप मछली पकड़ने वाले समुदायों को भी देख सकते हैं, जो इस क्षेत्र की संस्कृति का हिस्सा हैं।