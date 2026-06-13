शरीर में जकड़न है? इन एक्सरसाइज को रूटीन में शामिल करने से मिलेगा आराम
क्या है खबर?
आमतौर पर लोग शरीर में जकड़न को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि शरीर में लचीलापन कम हो गया है। इससे शरीर में दर्द और कई अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। एक्सरसाइज के माध्यम से शरीर में लचीलापन बढ़ाया जा सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, जो शरीर की जकड़न को कुछ ही मिनटों में दूर कर सकती हैं।
#1
टांगों को ऊपर-नीचे करना
इसके लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे बैठकर अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें और फिर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़कर घुटनों के पीछे रख लें। अब सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को एकसाथ ऊपर की ओर खींचें और सांस छोड़ते हुए उन्हें धीरे-धीरे नीचे लाएं। इस दौरान आपका सिर और कंधे जमीन से सटे रहना चाहिए। इस प्रक्रिया को 5 से 6 बार दोहराएं।
#2
पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़ना
सबसे पहले जमीन पर पीठ के बल लेटकर अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें और कूल्हों के पास तक लाएं। इसके बाद अपने हाथों से अपने दोनों घुटनों को पकड़कर धीरे-धीरे बाहर की ओर फैलाएं, फिर वापस मोड़कर पहले वाली स्थिति में आ जाएं। इस एक्सरसाइज को दोनों पैरों को एकसाथ मोड़कर करना चाहिए। इससे पीठ के निचले हिस्से में जकड़न दूर होगी और पैरों की मांसपेशियों को मजबूती मिलेगी।
#3
निचले शरीर को उठाना
सबसे पहले जमीन पर पीठ के बल लेटकर अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे एक साथ जोड़ लें। अब सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए पेट की ओर उठाएं और फिर सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को पहले वाली स्थिति में लाएं। इस एक्सरसाइज को 5 बार दोहराएं। इस एक्सरसाइज को करते समय आपके दोनों पैरों का घुटनों से मोड़कर ऊपर की ओर उठाना जरूरी है।
#4
स्पाइनल ट्विस्ट
इस एक्सरसाइज़ में रीढ़ की हड्डी को घुमाया जाता है, जो पीठ की मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद है। अपनी पीठ के बल लेट जाएं और अपनी बाहों को दोनों तरफ फैला लें। अपने कंधों को जमीन पर सपाट रखें, घुटनों को मोड़ें और धीरे-धीरे दोनों पैरों को बाईं ओर गिराएं। अपने सिर को दाईं ओर घुमाएं। इस एक्सरसाइज को कम से कम 5 बार दोहराना चाहिए।