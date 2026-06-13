शरीर की जकड़न दूर करने वाली एक्सरसाइज

शरीर में जकड़न है? इन एक्सरसाइज को रूटीन में शामिल करने से मिलेगा आराम

लेखन सयाली 07:06 pm Jun 13, 202607:06 pm

क्या है खबर?

आमतौर पर लोग शरीर में जकड़न को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि शरीर में लचीलापन कम हो गया है। इससे शरीर में दर्द और कई अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। एक्सरसाइज के माध्यम से शरीर में लचीलापन बढ़ाया जा सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, जो शरीर की जकड़न को कुछ ही मिनटों में दूर कर सकती हैं।