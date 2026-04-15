शाम की चाय को बनाएं स्पेशल, इन स्वादिष्ट स्नैक्स से लें रेस्टोरेंट जैसा मजा

शाम की चाय का समय एक खास पल होता है जब परिवार या दोस्तों के साथ बैठकर चाय पी जाती है। इस दौरान अगर कुछ स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक्स हो तो मजा दोगुना हो जाता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और इनका स्वाद आपकी शाम को और भी खास बना देगा। इन स्नैक्स को बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।

#1 पनीर टिक्का पनीर टिक्का एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसके लिए पनीर के टुकड़ों को दही और मसालों के मिश्रण में भिगोकर रखें, फिर उन्हें ओवन या तंदूर में पकाएं। इसे गर्मागर्म परोसें और हरी चटनी के साथ खाएं। पनीर टिक्का न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा भी होती है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है।

#2 आलू के चिप्स आलू के चिप्स हर किसी को पसंद आते हैं और इन्हें बनाना भी आसान है। इसके लिए पतले-पतले कटे आलूओं को तेल में तलकर नमक डालें और कुरकुरे होने तक पकाएं। आप चाहें तो इनमें अपने पसंदीदा मसाले भी डाल सकते हैं जैसे लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर या चाट मसाला। इन्हें ठंडी जगह पर रखें ताकि ये लंबे समय तक कुरकुरे बने रहें और शाम की चाय के साथ इनका आनंद लें।

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#3 पकोड़े पकोड़े भारतीय चाय टाइम का एक अहम हिस्सा हैं। बेसन, आलू, प्याज, पालक आदि सामग्री मिलाकर बनाए जाने वाले ये पकोड़े किसी भी चाय के साथ बेहद स्वादिष्ट लगते हैं। इन्हें बनाने के लिए बेसन में पानी मिलाकर घोल तैयार करें, फिर उसमें कटे हुए सब्जियां डालें और गर्म तेल में सुनहरा होने तक पकाएं। इन्हें हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ गर्मागर्म परोसें।

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#4 मठरी मठरी एक कुरकुरी स्नैक है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए मैदा, सूजी, अजवाइन, नमक आदि सामग्रियों को मिलाकर आटा गूंथ लें और छोटी-छोटी गोलियां बना लें। इन्हें तेल में तलकर सुनहरा होने तक पकाएं। मठरी को आप लंबे समय तक बंद डिब्बे में रख सकते हैं इसलिए इसे पार्टी या यात्रा के दौरान भी ले जा सकते हैं। इसे शाम की चाय के साथ खाएं।