मानसून में इन झरनों का जादू देखकर रह जाएंगे हैरान, झटपट बना लें प्लान

मानसून के दौरान झरनों की सुंदरता देखने लायक होती है। बारिश के पानी से भरे ये झरने पहाड़ों से गिरते हुए एक अद्वितीय दृश्य पैदा करते हैं। इस समय झरनों का पानी साफ और शुद्ध होता है। मानसून में झरनों के आसपास की हरियाली और वातावरण भी बहुत आकर्षक हो जाता है। आइए जानते हैं भारत के 3 शानदार झरनों के बारे में, जहां मानसून में घूमकर आप एक यादगार समय बिता सकते हैं।

#1 नोहकलिकाई झरना (मेघालय) मेघालय के चेरापूंजी में स्थित नोहकलिकाई झरना भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। यह झरना 1100 फीट की ऊंचाई से गिरता है और मानसून के दौरान इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। इसके नाम के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है, जो स्थानीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। यहां का दृश्य मानसून में बेहद मनमोहक होता है। यह जगह देखने में काफी सुंदर है।

#2 दूधसागर झरना (गोवा) गोवा का दूधसागर झरना मानसून में अपनी पूरी भव्यता के साथ नजर आता है। यह झरना 1017 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इसकी चौड़ाई 310 फीट है। मानसून के दौरान यह झरना बेहद आकर्षक लगता है और इसे देखने के लिए पर्यटक दूर-दूर से आते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण मन को मोह लेते हैं। यहां मानसून में पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है।

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