एयर फ्रायर में बनाकर खाएं ये व्यंजन, आसानी से घटेगी अतिरिक्त चर्बी

आजकल एयर फ्रायर की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि यह कम तेल में तली चीजों का स्वाद बढ़िया दे सकता है। इसके इस्तेमाल से आप अपने खाने का मजा बिना ज्यादा तेल के ले सकते हैं। आइए आज हम आपको एयर फ्रायर में बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो वजन कम करने में मदद कर सकते हैं। ये व्यंजन कम कैलोरी और ज्यादा स्वाद वाले हैं।

#1 एयर फ्रायर पनीर टिक्का सबसे पहले पनीर के बड़े टुकड़े काटें और इन्हें दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और नमक के मिश्रण में मिलाकर रख दें। इसके बाद पनीर के टुकड़ों को सींक में लगाएं और उन्हें एयर फ्रायर में 180 डिग्री पर 10-15 मिनट तक पकाएं। बीच-बीच में टिक्कों को पलटते रहें, ताकि सभी तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं। जब ये सुनहरे और कुरकुरे हो जाएं तो इन्हें गर्मागर्म परोसें।

#2 एयर फ्रायर सब्जियों का टिक्का सबसे पहले शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अन्य पसंदीदा सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन सब्जियों को बेसन, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर के मिश्रण में मिलाएं। इसके बाद इन मिश्रण को हाथ से गूंथकर टिक्कियां बनाएं और इन्हें एयर फ्रायर में 180 डिग्री पर 10-15 मिनट तक पकाएं। जब ये सुनहरे और कुरकुरे हो जाएं तो इन्हें गर्मागर्म परोसें।

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#3 एयर फ्रायर आलू चिप्स सबसे पहले आलू को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें और इन्हें पानी में धोकर सुखा लें। अब इन आलू के टुकड़ों पर नमक और थोड़ा-सा तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि सभी टुकड़े मसालेदार हो जाएं। इसके बाद इन्हें एयर फ्रायर में रखें और 180 डिग्री पर 10 मिनट तक पकाएं। बीच-बीच में आलू को पलटते रहें, ताकि सभी तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं। जब आलू सुनहरे और कुरकुरे हो जाएं तो इन्हें गर्मागर्म परोसें।

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