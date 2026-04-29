दोपहर के भोजन में खाएं ये 5 पौष्टिक व्यंजन, आसान है रेसिपी

पौष्टिक दोपहर का भोजन न केवल शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। यह हमें पूरे दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रखता है। दोपहर के भोजन में ऐसे व्यंजन शामिल करना चाहिए, जो प्रोटीन, विटामिन्स और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर हों ताकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो और हम स्वस्थ रहें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की विधि बताते हैं, जो बनाने में आसान हैं।

#1 क्विनोआ खिचड़ी क्विनोआ खिचड़ी एक पौष्टिक विकल्प है, जिसमें मूंग दाल, सब्जियां और मसाले मिलाए जाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्विनोआ और मूंग दाल को धोकर भिगो लें, फिर इन्हें प्रेशर कुकर में डालें और पानी डालकर पकाएं। अलग से घी में जीरा, अदरक-लहसुन का पेस्ट और कटी हुई सब्जियां भूनें। अब इसमें पकाई हुई क्विनोआ-दाल मिश्रण डालें और नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर मिलाकर कुछ मिनट पकाएं। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है।

#2 पालक की दाल पालक की दाल बनाने के लिए सबसे पहले तोर दाल को धोकर 30 मिनट तक भिगो दें। इसके बाद इसे प्रेशर कुकर में पानी डालकर पकाएं। एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, प्याज, टमाटर और मसाले भूनें। अब इसमें कटा हुआ पालक डालकर पकाएं। अंत में पकी हुई दाल को पालक वाले मिश्रण में मिलाकर कुछ देर पकाएं। यह व्यंजन विटामिन-ए और आयरन से भरपूर है, जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।

Advertisement

#3 राजमा करी राजमा करी बनाने के लिए सबसे पहले राजमा को रातभर पानी में भिगो दें, फिर इन्हें प्रेशर कुकर में पकाएं। एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, अदरक-लहसुन का पेस्ट और प्याज भूनें। अब इसमें टमाटर और मसाले मिलाकर पकाएं। अंत में पके हुए राजमा को इस मिश्रण में डालकर कुछ देर पकाएं। यह व्यंजन प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है, जो मांसपेशियों के विकास के लिए फायदेमंद है।

Advertisement

#4 आलू-गोभी की सब्जी आलू-गोभी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले गोभी और आलू को छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर एक पैन में तेल गर्म करके इसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट, प्याज और मसाले भूनें। अब इसमें टमाटर और हल्दी पाउडर मिलाकर पकाएं। अंत में कटे हुए आलू और गोभी डालकर ढक्कन लगाकर पकाएं। यह व्यंजन विटामिन-ए और आयरन से भरपूर है, जो त्वचा को स्वस्थ रखता है।