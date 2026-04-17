सुबह के नाश्ते में खाएं ये 5 व्यंजन, आसान है बनाना और सेहतमंद भी

सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन होता है क्योंकि यह पूरे दिन के लिए ऊर्जा देता है। ऐसे में नाश्ते में पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे भारतीय नाश्ते के व्यंजनों की जानकारी देते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हैं और इन्हें बनाना भी आसान है।

#1 पनीर और पालक का उपमा सबसे पहले सूजी को हल्का भूरा होने तक भूनें, फिर एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करके उसमें जीरा, राई और मूंगफली डालें। अब इसमें बारीक कटी पालक और पनीर के टुकड़े डालकर भूनें। इसके बाद इसमें पानी, हल्दी पाउडर, नमक और भुनी हुई सूजी मिलाएं। अब इसे धीमी आंच पर पकाएं और ऊपर से बारीक कटा धनिया डालकर इसे गर्मागर्म परोसें।

#2 मूंग दाल के चीले इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल को रातभर पानी में भिगोएं, फिर अगली सुबह दाल का पानी निकालकर इसे मिक्सी में बारीक पीस लें। अब एक बर्तन में दाल, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई टमाटर, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा धनिया, अदरक का पेस्ट, नमक और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इसके बाद तवे पर थोड़ा तेल गर्म करके मिश्रण को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाएं। फिर इसे गर्मागर्म परोसें।

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#3 ओट्स उपमा सबसे पहले ओट्स को सूखा भूनें, फिर एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करके उसमें जीरा, राई और मूंगफली डालें। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद इसमें पानी, हल्दी पाउडर, नमक और भुने हुए ओट्स मिलाएं। अब इसे धीमी आंच पर पकाएं और ऊपर से बारीक कटा धनिया डालकर इसे गर्मागर्म परोसें।

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#4 छोले के चीले सबसे पहले छोले को रातभर पानी में भिगोएं, फिर अगली सुबह इन्हें प्रेशर कुकर में पानी, नमक और हल्दी पाउडर के साथ पकाएं। अब एक बर्तन में बेसन, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और नमक मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इसके बाद तवे पर थोड़ा तेल गर्म करके इसमें छोले और मिश्रण को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाएं। फिर इसे गर्मागर्म परोसें।