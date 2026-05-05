गर्मियों के दौरान इन समय पर करें भोजन, होगा फायदा

गर्मियों में कई लोग वजन घटाने के लिए खाने की मात्रा कम कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। इस मौसम में शरीर का तापमान बढ़ जाता है और पानी की कमी के कारण मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है। इसलिए इस मौसम में शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि गर्मियों के दौरान किस-किस समय पर क्या-क्या खाना चाहिए।

#1 सुबह 7 से 9 बजे तक सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी और पहला भोजन होता है, इसलिए इसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इस समय पर आप ओट्स, दलिया, उपमा, पनीर या अंडे से बना नाश्ता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो पोहा, इडली, दही और फल आदि भी खा सकते हैं। इन व्यंजनों का सेवन करने से आपको जरूरी कार्ब्स, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर और विटामिन्स मिलेंगे, जो पूरे दिन आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे।

#2 दोपहर 12 से 2 बजे तक दोपहर का भोजन शरीर को भरपूर ऊर्जा देने में मदद कर सकता है। इसलिए इस समय पर पौष्टिक और हल्का भोजन करें। इस दौरान आप दाल, सब्जी, चावल और रोटी के साथ सलाद का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको चावल खाना पसंद नहीं है, तो इसके बजाय खिचड़ी, दही और रोटी खाएं। यह भोजन आपको दिनभर तरोताजा बनाए रखेगा।

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#3 शाम 5 से 7 बजे तक शाम के समय आप हल्का नाश्ता कर सकते हैं। इसके लिए आप पकोड़े, समोसे, कचौड़ी आदि तले हुए खाद्य पदार्थों से दूर रहें और इसकी बजाय घर पर बने स्नैक्स खाएं। घर पर बनाए स्नैक्स के लिए आप मखाना, मूंगफली, चना, दही, फल, सूखे मेवे, खजूर और गुड़ आदि का सेवन कर सकते हैं। इनका सेवन करने से आपको भरपूर ऊर्जा मिलेगी और आप पेट भरा-भरा महसूस करेंगे।

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#4 रात 8 से 10 बजे तक रात का भोजन भी शरीर के लिए अहम है। इसलिए इस समय पर भी पौष्टिक भोजन करें। इसके लिए आप रोटी के साथ दाल, सब्जी, सलाद और दही का सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो रोटी के बजाय खिचड़ी, दही और सब्जी भी खा सकते हैं। इस समय पर लिया गया भोजन नींद और स्वास्थय को बेहतर बनाता है।