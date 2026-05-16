रसोई को महकाने के लिए आजमाएं ये 5 आसान और प्रभावी तरीके

रसोई घर का एक अहम हिस्सा होती है और इसे साफ-सुथरा रखना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार खाना पकाने के बाद या सफाई के दौरान रसोई में अजीब सी महक आने लगती है, जो बहुत ही असहज महसूस कराती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी रसोई को हमेशा ताजा और खुशबूदार रख सकते हैं।

#1 बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल बेकिंग सोडा एक ऐसा सामग्री है, जो बदबू को सोख लेता है। आप इसे रसोई के किसी कोने में रख सकते हैं या फिर पानी में घोलकर स्पंज से पोंछा लगा सकते हैं। इससे आपकी रसोई की बदबू दूर हो जाएगी और एक ताजगी भरी महक आएगी। इसके अलावा बेकिंग सोडा का उपयोग आप फ्रिज की बदबू दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। इसे फ्रिज के अंदर रख दें।

#2 सिरका है असरदार सिरका भी बदबू हटाने में मदद करता है। आप एक कटोरी में थोड़ा-सा सिरका लेकर उसे रसोई के किसी कोने में रख दें या फिर पानी में मिलाकर पोंछा लगा सकते हैं। इससे आपकी रसोई की बदबू दूर हो जाएगी और एक ताजगी भरी महक आएगी। इसके अलावा आप इसे फ्रिज की बदबू दूर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक कटोरी में थोड़ा-सा सिरका रखकर फ्रिज के अंदर रख दें।

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#3 नींबू का रस आएगा काम नींबू का रस न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि बदबू हटाने में भी काम आता है। आप इसे पानी में निचोड़कर स्पंज से पोंछा लगा सकते हैं या फिर रसोई के किसी कोने में रख सकते हैं। इससे आपकी रसोई की बदबू दूर हो जाएगी और एक ताजगी भरी महक आएगी। इसके अलावा आप इसे फ्रिज की बदबू दूर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक कटोरी में थोड़ा-सा नींबू रस रख दें।

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#4 कॉफी बीन्स हैं प्रभावी कॉफी बीन्स की खुशबू बहुत ही ताजगी भरी होती है, जो बदबू को दूर करने में मदद करती है। आप इसका उपयोग रसोई के किसी कोने में रखकर कर सकते हैं या फिर पानी में मिलाकर पोंछा लगा सकते हैं। इससे आपकी रसोई की बदबू दूर हो जाएगी और एक ताजगी भरी महक आएगी। इसके अलावा कॉफी बीन्स का उपयोग आप फ्रिज की बदबू दूर करने के लिए भी कर सकते हैं।