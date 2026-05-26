रोजमर्रा के खान-पान में शामिल करें पेरी पेरी मसाला, इन तरीकों से करें इस्तेमाल

पेरी पेरी मसाला एक खास मसाला है, जो आपके खाने को नया स्वाद और रंग दे सकता है। यह मसाला न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें सेहत के लिए फायदेमंद तत्व भी होते हैं। आमतौर पर इसे फ्राइज के साथ परोसा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मसाले का इस्तेमाल कई अन्य व्यंजनों में भी किया जा सकता है? आइए जानते हैं कि आप पेरी पेरी मसाले का इस्तेमाल करके किन व्यंजनों का स्वाद बढ़ा सकते हैं।

#1 स्नैक्स में मिलाएं पेरी पेरी मसाला स्नैक्स में पेरी पेरी मसाले का इस्तेमाल करके आप उन्हें नया स्वाद दे सकते हैं। जैसे कि आलू के चिप्स या मक्का के चिप्स पर थोड़ा-सा पेरी पेरी मसाला छिड़कें, जिससे उनका स्वाद बढ़ जाएगा। आप इसे अपनी पार्टी में भी परोस सकते हैं, जिससे आपके मेहमानों को एक अलग अनुभव मिलेगा। इसके अलावा आप अपने बच्चों के लिए भी इससे एक सेहतमंद स्नैक बना सकते हैं। पेरी पेरी को पनीर टिक्का और चिली मशरूम जैसे स्नैक्स पर डालकर खाएं।

#2 सब्जियों में डालें पेरी पेरी मसाला सब्जियों को पेरी पेरी मसाले के साथ पकाने से उनका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर आप सब्जियों को ग्रिल कर रहे हैं तो उन पर थोड़ा-सा पेरी पेरी मसाला छिड़कें या फिर सब्जियों को बनाने से पहले उसमें थोड़ा-सा पेरी पेरी मसाला मिलाएं। इससे न केवल सब्जियों का स्वाद बढ़ेगा, बल्कि उन्हें एक नया रंग भी मिलेगा। इससे साधारण से साधारण सब्जी भी लजीज और मसालेदार बन जाएगी।

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#3 पेरी पेरी मसाले से बनाए जा सकते हैं ये व्यंजन पेरी पेरी मसाले से बनने वाले प्रमुख व्यंजनों में ग्रिल्ड पनीर, पनीर टिक्का, बिरयानी, फ्राइज, दही बड़ा और पास्ता आदि शामिल हैं। इन व्यंजनों में पेरी पेरी मसाले का इस्तेमाल करने से उनका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप इसे अपने खाने में कई तरह से शामिल कर सकते हैं। पेरी पेरी मसाला न केवल आपके खाने को नया रंग देगा, बल्कि उसे और भी स्वादिष्ट बना देगा।

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