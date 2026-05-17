ऑफिस के लिए टिफिन में ले जाएं ये 5 पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी

आजकल ज्यादातर लोग कामकाजी हो गए हैं और अपने काम के कारण घर का खाना नहीं बना पाते हैं। ऐसे में लोग बाहर से खाना मंगवाते हैं या होटल से खाना खाते हैं, जो सेहत के लिए सही नहीं है। अगर आप भी इसी तरह से अपना दिन गुजार रहे हैं तो रोजाना टिफिन में वही व्यंजन दोहराना भी उबाऊ हो जाता है। आइए आज हम आपको टिफिन के लिए 5 पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं।

#1 पालक पनीर परांठा सबसे पहले पालक को धोकर बारीक काटें, फिर एक पैन में पालक, बारीक कटा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च और थोड़ा नमक डालकर कुछ मिनट तक पकाएं। अब एक कटोरे में पालक वाला मिश्रण, पनीर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद गूंथे आटे में पालक वाला मिश्रण भरकर परांठे बनाएं। आखिर में परांठों को घी में दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेंक लें और इसे टिफिन में भरकर ले जाएं।

#2 सूजी का उपमा सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करके उसमें राई, उरद दाल, चना दाल, मूंग दाल, करी पत्ते, हरी मिर्च और हल्दी पाउडर डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, मटर, शिमला मिर्च, फूलगोभी आदि डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें पानी डालकर उबाल आने दें, फिर इसमें बारीक कटे प्याज और सूजी डालें और इसे लगातार चलाते हुए पकाएं। कुछ मिनट बाद इसे गर्मागर्म परोसें।

Advertisement

#3 लोबिया की टिक्की सबसे पहले एक कटोरे में उबले हुए लोबिया, उबले आलू, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा प्याज, अदरक का पेस्ट, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर इन्हें तवे पर तेल लगाकर सुनहरा भूरा होने तक सेंक लें। आखिर में इन टिक्कियों को गर्मागर्म परोसें। इस तरह आप लोबिया की टिक्की बना सकते हैं।

Advertisement

#4 भरवां परवल की सब्जी सबसे पहले परवल को धोकर बीच से काट लें, फिर इसके अंदर के गूदे को निकालकर एक कटोरे में डालें। अब कटोरे में बेसन, अदरक का पेस्ट, बारीक कटी हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। इसके बाद इस मिश्रण को परवल के अंदर भरकर इसे एक पैन में डालें और धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में परवल को गर्मागर्म परोसें।