स्वादिष्ट है हर्ब राइस और मलाईदार सब्जियों का मेल, जानिए इन्हें बनाने का आसान तरीका

हर्ब राइस और मलाईदार सब्जियों का मेल एक बेहतरीन व्यंजन है, जो न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। यह व्यंजन खासतौर पर उन लोगों के लिए आदर्श है, जो पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना पसंद करते हैं। इसमें जड़ी-बूटियों की ताजगी और सब्जियों की मलाईदार बनावट मिलती है, जिससे हर कौर में अलग ही मजा आता है। आइए इस व्यंजन की आसान रेसिपी पर नजर डालते हैं।

#1 चावल उबालें सबसे पहले आवश्यक मात्रा में चावल लें और उन्हें अच्छे से धो लें। इसके बाद एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा नमक डाल दें। जब पानी उबल जाए तो इसमें धोए हुए चावल डालें और उन्हें मध्यम आंच पर पकने दें। चावल के नरम होने पर उन्हें छान कर अलग रख दें, ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। इस तरह से चावल तैयार हो जाएंगे और आगे के स्टेप के लिए तैयारी की जा सकेगी।

#2 हर्ब्स का मिश्रण तैयार करें ताजे धनिया, पुदीने और हरी मिर्च को बारीक काट लें। इन सभी को एक मिक्सर में डालकर पीस लें, ताकि एक स्मूद पेस्ट बन जाए। आप इसमें थोड़ा नींबू का रस भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। यह हर्ब्स का मिश्रण आपके हर्ब राइस को एक अनोखा स्वाद देगा और इसे और भी पौष्टिक बनाएगा। इस तरह हर्ब राइस के लिए हर्ब्स का पेस्ट तैयार हो जाएगा।

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#3 सब्जियों को भूनें सबसे पहले जरूरत के हिसाब से सब्जियां, जैसे गाजर, शिमला मिर्च और ब्रोकली को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें प्याज डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें बाकी की सारी कटी हुई सब्जियां डालें और उन्हें मध्यम आंच पर तब तक पकाएं जब तक वे नरम न हो जाएं। आप इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा-सा जीरा पाउडर भी मिला सकते हैं, ताकि सब्जियां और भी स्वादिष्ट बन सकें।

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#4 मलाईदार सॉस बनाएं सबसे पहले एक पैन में मक्खन गर्म करें और उसमें थोड़ा मैदा भून लें, ताकि उसका कच्चापन हट जाए। अब इसमें धीरे-धीरे दूध डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि गांठें न बनें। जब सॉस गाढ़ा हो जाए तो इसमें नमक, काली मिर्च और अजवायन मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा कद्दूकस किया हुआ चीज भी मिला सकते हैं, जिससे सॉस और भी मलाईदार बन जाएगी। इस तरह आपकी मलाईदार सॉस तैयार हो जाएगी।