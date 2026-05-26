नाश्ते के लिए बढ़िया रहेगा गुजराती मसाला खाखरा, जानिए इसे बनाने की आसान रेसिपी

खाखरा एक लोकप्रिय गुजराती नाश्ता है, जो आमतौर पर सुबह या शाम की चाय के साथ खाया जाता है। यह कुरकुरा और स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी होता है, क्योंकि इसे कम तेल में बनाया जाता है। मसाला खाखरा की खासियत यह है कि इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है और यह लंबे समय तक ताजा रहता है। आइए इस बेहतरीन स्नैक की रेसिपी जान लेते हैं।

सामग्रियां मसाला खाखरा बनाने के लिए जरूरी सामग्री मसाला खाखरा बनाने के लिए आपको 2 कप गेहूं का आटा, 2 चम्मच तेल, एक चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, नमक (स्वादानुसार), थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर, एक चौथाई चम्मच हींग, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच अमचूर पाउडर, एक चौथाई चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच सौंफ, एक चौथाई चम्मच साबुत धनिया और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर चाहिए होगा।

#1 आटा गूंथने से करें शुरुआत मसाला खाखरा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा, नमक, बेकिंग पाउडर और तेल डालकर अच्छे से मिलाएं। अब धीरे-धीरे पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। गूंथने के बाद आटे को 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि वह सेट हो जाए और उसमें थोड़ी नमी आ जाए। इस दौरान आप मसाले तैयार कर सकते हैं, जिसमें सभी सूखे मसालों को एकसाथ मिलाकर पीसना शामिल है।

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#2 मसाले मिलाएं अब तैयार मसाले के लिए सूखी लाल मिर्च, जीरा, सौंफ, साबुत धनिया और अजवाइन को दरदरा पीस लें। इसके बाद एक कटोरे में धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, हींग और गरम मसाले को अच्छे से मिलाएं। अब इस मसाले में थोड़ा-सा नमक मिलाएं और इसे एक तरफ रख दें। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के कोई अन्य मसाले भी शामिल कर सकते हैं, ताकि स्वाद आपकी पसंद के हिसाब का हो।

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