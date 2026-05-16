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एक बार चखकर देखें फ्रेंच डेजर्ट मैडेलीन, कभी नहीं भूल पाएंगे इसका स्वाद
फ्रेंच डेजर्ट मैडेलीन की रेसिपी

एक बार चखकर देखें फ्रेंच डेजर्ट मैडेलीन, कभी नहीं भूल पाएंगे इसका स्वाद

लेखन सयाली
May 16, 2026
04:26 pm
क्या है खबर?

मैडेलीन एक स्वादिष्ट और हल्का फ्रेंच मीठा व्यंजन है, जिसे किसी भी खास मौके पर बनाया जा सकता है। इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। यह व्यंजन अपनी हल्की बनावट और मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है। आइए आज हम आपको मैडेलीन बनाने की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसका आनंद ले सकते हैं।

सामग्री

मैडेलीन बनाने के लिए जरूरी सामग्री

मैडेलीन फ्रांस का पारंपरिक व्यंजन है, लिहाजा इसके लिए कुछ खास चीजें चाहिए होंगी। इसके लिए आपको 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम मक्खन (पिघला हुआ), 100 ग्राम पिसी हुई चीनी, दही, एक चम्मच वनीला एसेंस, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चुटकी नमक और थोड़ा-से नींबू के रस (वैकल्पिक) की जरूरत पड़ेगी। इन सामग्रियों का उपयोग करके आप लगभग 12-15 मैडेलीन बना सकते हैं। खाने वाले लोगों के हिसाब से सामग्री की मात्रा बढ़ा या घटा लें।

#1

सबसे पहले दही और चीनी को मिलाएं

सबसे पहले एक बड़े कटोरे में दही को फेंट लें, फिर इसमें पिसी हुई चीनी डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को तब तक फेंटते रहें जब तक कि यह हल्का और फूला हुआ न हो जाए। यह प्रक्रिया लगभग 5-7 मिनट तक चल सकती है। इससे आपके मैडेलीन का बेस तैयार हो जाएगा, जो बहुत ही स्वादिष्ट और मिठास भरा होगा। इस बेस को तैयार करने के बाद हम आगे के स्टेप्स पर जाएंगे।

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#2

मक्खन और नींबू का रस मिलाएं

अब इस मिश्रण में पिघला हुआ मक्खन डालें और अच्छे से मिलाएं, ताकि सभी सामग्री एकसार हो जाएं। इसके बाद नींबू का रस डालें, जिससे मैडेलीन में एक खास खट्टा-मीठा स्वाद आएगा। अगर आप नींबू का रस नहीं डालना चाहते तो इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद बेकिंग पाउडर और नमक डालकर फिर से अच्छी तरह मिलाएं, ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं और एक मुलायम पेस्ट तैयार हो जाए।

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#3

मैदा मिलाकर घोल तैयार करें 

अब धीरे-धीरे मैदा डालते हुए घोल को अच्छी तरह फेंटें, ताकि कोई गाठें न रह जाएं। घोल गाढ़ा और मुलायम होना चाहिए, ताकि वह मोल्ड में आसानी से फैल सके। अगर घोल बहुत ज्यादा गाढ़ा लगे तो उसमें थोड़ा दूध मिलाएं, ताकि उसकी स्थिरता ठीक हो सके। इस घोल को तैयार करने के बाद हम इसे मोल्ड में डालेंगे और बेक करेंगे। घोल की स्थिरता पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है।

#4

मैडेलीन को बेक करें

अब तैयार घोल को मैडेलीन मोल्ड में भरें। अगर आपके पास मैडेलीन मोल्ड नहीं हैं तो आप सामान्य कपकेक मोल्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। सभी मोल्ड को पहले मक्खन से चिकना कर लें, ताकि मैडेलीन चिपके नहीं। इसके बाद इन मोल्ड को पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10-12 मिनट तक बेक करें। जब मैडेलीन हल्के सुनहरे हो जाएं तो उन्हें ओवन से निकाल लें और ठंडा होने दें।

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