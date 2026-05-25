आप घर पर भी बना सकते हैं भंडारे जैसी कद्दू की सब्जी और पूड़ी, जानें रेसिपी

जब भी कहीं भंडारा होता है तो खट्टी-मीठी कद्दू की सब्जी परोसी जाती है। इसके साथ कुरकुरी और खस्ता पूड़ियां दी जाती हैं, जिनका स्वाद एक साथ लाजवाब लगता है। भोग होने की वजह से इस व्यंजन का जायका और भी बढ़ जाता है। घर पर जो कद्दू और पूड़ी हम बनाते हैं, उसका स्वाद भंडारे जैसा आता ही नहीं। ऐसे में आप इस सरल रेसिपी का पालन कर सकते हैं, जिससे आपको बिलकुल भंडारे जैसा ही स्वाद मिल जाएगा।

सामान कद्दू की सब्जी बनाने के लिए जरूरी सामान कद्दू की सब्जी बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी सामान चाहिए, जैसे कि एक बड़ा कद्दू, 2 बड़े चम्मच तेल, एक चम्मच जीरा, एक चुटकी हींग, 2 सूखी लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक (स्वादानुसार), एक चुटकी गरम मसाला, हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), अदरक-लहसुन का पेस्ट और थोड़ी-सी हरी धनिया की पत्तियां। इन सभी सामग्रियों का उपयोग करके आप एक स्वादिष्ट और पौष्टिक कद्दू की सब्जी बना सकते हैं।

#1 कद्दू को तैयार करें सबसे पहले कद्दू को अच्छे से धोकर छील लें, फिर उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गरम करें और उसमें जीरा डालें। जब जीरा तड़कने लगे तो उसमें हींग और सूखी लाल मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ देर भूनें। इसके बाद बारीक कटी हरी मिर्च डालें और मसाले डालने से पहले इन्हें अच्छे से मिला लें, ताकि सब्जी का स्वाद बेहतरीन हो।

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#2 मसाले भूनें अब इसमें पहले धनिया पाउडर, फिर हल्दी पाउडर डालें और इन्हें अच्छे से मिलाएं, ताकि मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं। इसके बाद इसमें नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें कद्दू के टुकड़े डालकर इन्हें धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि वे नरम न हो जाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं, ताकि कद्दू अच्छे से पक जाए और इसका स्वाद भी बेहतरीन आए। सब्जी को ढककर पकाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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