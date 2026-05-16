वियतनाम का मशहूर सूपी व्यंजन है फो, इसे घर पर बनाकर परिवार वालों को करें खुश

फो एक लोकप्रिय वियतनामी व्यंजन है, जो अपनी अनोखी खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है। आमतौर पर फो मांसाहारी होता है, लेकिन आज हम आपको शाकाहारी फो की रेसिपी बताएंगे। यह एक खास तरह का नूडल सूप होता है, जिसमें मशरूम और जड़ी-बूटियां आदि डाली जाती हैं। इस व्यंजन को बनाने के लिए कुछ खास मसालों का उपयोग करना होगा, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। आइए शाकाहारी फो की रेसिपी जानते हैं।

स्टॉक फो का स्टॉक तैयार करें फो का स्टॉक इस व्यंजन का मुख्य भाग है। इसके लिए सबसे पहले पानी में गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और लहसुन जैसी सब्जियां डालकर उबालें। इसमें थोड़ा-सा सोया सॉस, सिरका और चीनी मिलाएं, ताकि स्टॉक में एक खास मिठास आ सके। इसके बाद इसमें दालचीनी, बड़ी सौंफ और लौंग डालकर अच्छी तरह से पकाएं। यह स्टॉक आपके फो को बेहतरीन स्वाद देगा और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।

नूडल्स नूडल्स को उबालें फो नूडल्स आमतौर पर चावल से बने होते हैं, जिन्हें आप आसानी से बाजार से खरीद सकते हैं। इन्हें सबसे पहले गर्म पानी में 5 से 10 मिनट तक उबालें, ताकि यह नरम हो जाएं। उबालने के बाद इन्हें ठंडे पानी से धो लें, ताकि इनका पकना बंद हो जाए। ऐसा करने से नूडल्स का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह आपके फो के लिए तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो कोई अन्य पतले नूडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं।

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सब्जियां सब्जियां काटें और भूनें फो के लिए आपको कई तरह की सब्जियों की जरूरत होगी, जैसे ब्रोकली, मशरूम, गाजर और पत्तेदार सब्जियां आदि। इन सभी सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, ताकि इन्हें आसानी से पकाया जा सके। इसके बाद एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और इसमें कटी हुई सभी सब्जियों को डालकर हल्का-सा भून लें। ऐसा करने से सब्जियों का कच्चापन दूर हो जाएगा और इनका स्वाद भी बढ़ जाएगा।

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