फ्रांस का प्रसिद्ध मीठा व्यंजन है पेरिस-ब्रेस्ट, जानिए इसकी कैफे स्टाइल वाली आसान रेसिपी

पेरिस-ब्रेस्ट एक पारंपरिक फ्रेंच डेजर्ट है, जो पेस्ट्री और चॉकलेट क्रीम से भरपूर होता है। यह खासतौर पर फ्रांस के पेरिस शहर में बहुत पसंद किया जाता है। इसकी खासियत इसकी अनोखी डिजाइन और बेहतरीन स्वाद है। इस मीठे व्यंजन को बनाने के लिए कुछ साधारण सामग्री की जरूरत होती है, जो आसानी से बाजार में मिल जाती है। आइए आज हम आपको इसकी रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

सामग्री पेरिस-ब्रेस्ट के लिए जरूरी सामग्री पेरिस-ब्रेस्ट बनाने के लिए आपको कुछ खास चीजों की जरूरत पड़ सकती है, जो बाजार में मिल जाएंगी। इसके लिए 250 मिलीलीटर पानी, 100 ग्राम मक्खन, 150 ग्राम मैदा, दही, एक चुटकी नमक, 200 ग्राम गाढ़ा दूध, 100 मिलीलीटर मलाई, 50 ग्राम चॉकलेट और थोड़ी-सी बादाम की कतरन (सजावट के लिए) की जरूरत पड़ेगी। इन सभी सामग्रियों का उपयोग करके आप आसानी से पेरिस-ब्रेस्ट बना सकते हैं, जो स्वाद में लाजवाब होता है।

#1 सबसे पहले बनाएं पेस्ट्री का आटा पेस्ट्री का आटा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी और मक्खन को उबाल लें। जब पानी उबलने लगे तो उसमें धीरे-धीरे मैदा डालें और इसे अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक यह एक चिकनी गाढ़ी चटनी जैसा न बन जाए। अब इस मिश्रण को एक कटोरे में निकालकर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसमें दही डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि एक अच्छा पेस्ट्री का आटा तैयार हो सके।

Advertisement

#2 पेस्ट्री को आकार दें अब तैयार पेस्ट्री के आटे को एक पाइपिंग बैग में भर लें और एक बेकिंग ट्रे पर गोल आकार में डालें। ध्यान रखें कि गोलियां एक-दूसरे से थोड़ी दूरी पर होनी चाहिए, ताकि वे फैल सकें। इन्हें पहले से गर्म ओवन में लगभग 25 मिनट तक सुनहरा भूरा होने तक बेक करें। जब ये अच्छी तरह से बेक हो जाएं तो इन्हें ठंडा होने दें। इससे आपकी पेरिस-ब्रेस्ट की बाहरी परत तैयार हो जाएगी।

Advertisement

#3 चॉकलेट क्रीम भरें इसके लिए पहले मलाई को हल्का फेंट लें, फिर इसमें धीरे-धीरे गाढ़ा दूध मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक पैन में धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसमें चॉकलेट डालें और अच्छी तरह मिलाएं, ताकि यह पूरी तरह से पिघल जाए। अब इस मिश्रण को ठंडा होने दें, ताकि यह क्रीम की तरह गाढ़ा हो जाए। आपकी चॉकलेट क्रीम तैयार हो जाएगी।