घर पर आसानी से बनाएं पेरि-पेरी मसाला, जानें आसान रेसिपी

पेरि-पेरी मसाला एक खास मसाला है, जो कई व्यंजनों को स्वादिष्ट बना सकता है। इसे आप स्नैक्स, फ्राइज, पिज्जा, पास्ता और सैंडविच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको एक सरल तरीके से घर पर पेरि-पेरी मसाला बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी से आप अपने सभी व्यंजनों को नया और खास स्वाद दे सकते हैं।

#1 सूखी लाल मिर्च का उपयोग पेरि-पेरी मसाले का मुख्य आधार सूखी लाल मिर्च होती है। इसके लिए आपको सूखी लाल मिर्च को धोकर सुखाना होगा, फिर उन्हें मिक्सर में पीस लें। आप चाहें तो सूखी लाल मिर्च को थोड़ा गर्म करके भी उनका पाउडर बना सकते हैं, ताकि उनका रंग और स्वाद बढ़ सके। इस प्रक्रिया से मसाले में तीखापन और रंग दोनों बढ़ जाएंगे। ध्यान रखें कि मिर्च को बारीक पीसना है ताकि पाउडर अच्छी तरह मिल जाए।

#2 लहसुन और प्याज का जोड़ पेरि-पेरी मसाले में लहसुन और प्याज का जोड़ भी अहम होता है। इसके लिए आपको सूखे लहसुन और सूखे प्याज का पाउडर चाहिए। इन्हें भी आप मिक्सर में पीस सकते हैं, या बाजार से तैयार पाउडर ले सकते हैं। अगर बाजार से पाउडर ले रहे हैं, तो ध्यान रखें कि वे अच्छे गुणवत्ता वाले हों ताकि मसाले का स्वाद बेहतरीन रहे। इस जोड़ से मसाले में एक अलग ही खासियत आती है, जिससे आपके व्यंजन और भी स्वादिष्ट बनते हैं।

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#3 अन्य मसालों का मिश्रण पेरि-पेरी मसाले में कई अन्य मसालों का मिश्रण भी होता है, जैसे कि जीरा, धनिया, काली मिर्च, अजवायन आदि। इसके लिए जरूरत के हिसाब से इन सभी मसालों को भी मिक्सर में पीसकर पाउडर बनाना होगा। ये सभी मसाले मिलाकर मसाले का स्वाद और भी बढ़ जाता है। आप इन्हें अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, ताकि मसाले का स्वाद अनुसार बना रहे। इस तरह आपके पेरि-पेरी मसाले में सभी मसलों का सही संतुलन हो जाएगा।

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#4 तैयार पेरि-पेरी मसाला अब जब सभी सामग्री तैयार हो जाएं तो उन्हें एक साथ मिलाकर अच्छे से पीस लें ताकि एक समान पाउडर बन जाए। इस मिश्रण को किसी सूखे और साफ डिब्बे में डालकर रख सकते हैं, ताकि यह लंबे समय तक ताजा रहे। अब आपका घर का बना पेरि-पेरी मसाला तैयार है, जिसे आप कई प्रकार के व्यंजनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसका स्वाद आपके खाने को नया रंग देगा।