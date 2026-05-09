माइक्रोवेव में आसानी से बनाएं खिचड़ी, जानें सरल तरीका

खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है, जो स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल है। आमतौर पर इसे चूल्हे पर पकाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे माइक्रोवेव में भी बनाया जा सकता है? माइक्रोवेव में खिचड़ी बनाना न केवल आसान है, बल्कि यह कम समय में भी तैयार हो जाती है। इस लेख में हम आपको माइक्रोवेव में खिचड़ी बनाने का तरीका बताते हैं।

सामग्री जरूरी सामान माइक्रोवेव में खिचड़ी बनाने के लिए आपको चावल, मूंग दाल, सब्जियां (जैसे गाजर, मटर, आलू), प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक और घी की जरूरत होगी। आप अपनी पसंदीदा सब्जियां भी इसमें मिला सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें थोड़ा नींबू का रस और हरी मिर्च भी मिला सकते हैं। इन सामानों से आप एक सेहतमंद और स्वादिष्ट खिचड़ी बना सकते हैं, जो पूरे परिवार को पसंद आएगी।

स्टेप 1 चावल और दाल को भिगो दें सबसे पहले चावल और मूंग दाल को धोकर 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। इससे वे नरम हो जाएंगे और जल्दी पकेंगे। भिगोने के बाद इन्हें छानकर अलग रख दें। ध्यान रखें कि चावल और दाल को एक साथ मिलाना है, ताकि दोनों का स्वाद एकसाथ आए। इस तरह से खिचड़ी बनाने से यह और भी सेहतमंद और स्वादिष्ट बन जाएगी, जिससे पूरे परिवार को इसका आनंद मिलेगा।

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स्टेप 2 सब्जियां काटें खिचड़ी के लिए सब्जियां काटना बहुत ही आसान है। गाजर, मटर और आलू को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, हरी बीन्स आदि मिला सकते हैं। सब्जियों को काटने के बाद उन्हें एक बर्तन में रख लें, ताकि जब आपको खिचड़ी बनानी हो तो सब कुछ तैयार हो। इससे समय की बचत होगी और खिचड़ी जल्दी बन जाएगी, जिससे पूरा परिवार इसका आनंद ले सकेगा।

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स्टेप 3 मसाले भूनें माइक्रोवेव में खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक माइक्रोवेव में इस्तेमाल करने वाले बर्तन में थोड़ा घी गर्म करें, फिर इसमें जीरा, हींग, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालें। इन्हें 1-2 मिनट तक माइक्रोवेव में रखें ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं और उनकी खुशबू फैल जाए। इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर 2-3 मिनट तक पकाएं। इस प्रक्रिया से मसालों का स्वाद और खुशबू खिचड़ी में समा जाएगा।