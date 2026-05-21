घर पर आसानी से बनाएं केले और ओट्स की सेहतमंद कुकीज
क्या है खबर?
आजकल बाजार में कई तरह की सेहतमंद कुकीज मिलती हैं, लेकिन उनमें मौजूद अप्राकृतिक चीजों के कारण इन्हें घर पर बनाना बेहतर होता है। इससे न केवल ताजगी मिलती है, बल्कि आप इसे अपनी पसंद के अनुसार बना सकते हैं। आप इसे नाश्ते या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। आइए आज हम आपको केले और ओट्स से बनने वाली कुकीज की रेसिपी बताते हैं।
सामग्री
केले और ओट्स से बनने वाली कुकीज के लिए जरूरी सामान
केले और ओट्स की कुकीज बनने के लिए सबसे पहले दो पके हुए केले, आधा कप ओट्स, आधा कप बादाम का पाउडर, एक चौथाई कप अखरोट का पाउडर, एक चौथाई कप किशमिश और एक चौथाई कप सूखे मेवे (बारीक कटे हुए) लें। इसके साथ ही एक चौथाई चम्मच दालचीनी का पाउडर, एक चौथाई चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चम्मच मक्खन, थोड़ा सा दूध (आवश्यकतानुसार), थोड़ा-सा नमक (स्वाद अनुसार) और एक चम्मच शहद लें।
चरण-1
इस तरह से शुरू करें कुकीज बनाने की प्रक्रिया
सबसे पहले ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें। इसके बाद एक बड़े कटोरे में केले डालकर उन्हें अच्छी तरह से मैश कर लें, फिर इसमें मक्खन मिलाएं। अब इसमें ओट्स, बादाम का पाउडर, अखरोट का पाउडर, किशमिश, सूखे मेवे, दालचीनी का पाउडर, बेकिंग पाउडर, नमक और शहद डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। अगर मिश्रण ज्यादा सूखा लगे तो इसमें थोड़ा दूध डालकर फिर से मिलाएं।
चरण-2
कुकीज को आकार दें
अब मिश्रण को छोटे-छोटे भागों में बांट लें और हर भाग को गोल आकार दें, फिर इन्हें एक बेकिंग ट्रे पर रखें। आप चाहें तो कुकीज को फ्लैट या थोड़ा मोटा रख सकते हैं। इस तरह से सारी कुकीज को आकार दें। इसके बाद बेकिंग ट्रे को ओवन में रखकर 15-20 मिनट तक बेक करें या जब तक कि कुकीज सुनहरी न हो जाएं। बेक होने के बाद कुकीज को ठंडा होने दें।
चरण-3
कुकीज को ठंडा होने दें
अब बेक की हुई कुकीज को कमरे के तापमान पर पूरी तरह से ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इन्हें एयरटाइट डिब्बे में रख सकते हैं और जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करें, तब इसे निकालकर खाएं। ये कुकीज न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि पौष्टिक भी हैं। केले और ओट्स के साथ-साथ सूखे मेवे और दालचीनी का पाउडर इसे और भी खास बनाते हैं।
फायदे
केले और ओट्स से बनी कुकीज के फायदे
केले और ओट्स से बनी कुकीज कई स्वास्थ्य लाभ देती हैं। केले पोटेशियम और विटामिन्स से भरपूर होते हैं, जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हैं। वहीं ओट्स फाइबर का अच्छा स्रोत है, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है। सूखे मेवे और दालचीनी का पाउडर एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो शरीर को नुकसानदायक तत्वों से लड़ने में मदद करता है। इस तरह यह कुकीज नाश्ते या शाम की चाय के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।