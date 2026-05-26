बच्चों को बनाकर खिलाएं लजीज केक पॉप्स, बार-बार खाने की करेंगे जिद

बच्चों को केक पॉप्स बहुत पसंद आते हैं, जो स्टिक पर लगे गोल आकार के लॉलीपॉप जैसे केक होते हैं। बाजार में मिलने वाले केक पॉप्स में कई बार नकली रंग और फ्लेवर होते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे में क्यों न घर पर खुद ही केक पॉप्स बनाए जाएं? ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए अच्छे भी होते हैं। आइए आज हम आपको केक पॉप्स बनाने की रेसिपी बताते हैं।

सामान केक पॉप्स के लिए जरूरी सामान केक पॉप्स बनाने के लिए आपको जो चीजें चाहिए होंगी, वो आप बेकरी या किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। इसके लिए एक कप मैदा, आधा कप चीनी, एक चौथाई कप दूध, आधा कप तेल, एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, एक चुटकी नमक, एक छोटा चम्मच वनीला एसेंस, 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर, चॉकलेट या सफेद चॉकलेट (जरूरत के अनुसार), केक पॉप स्टिक्स और कुछ स्प्रिंकल्स चाहिए होंगे।

#1 केक बनाने का तरीका सबसे पहले एक बर्तन में मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर को छानकर डालें। अब दूसरे बर्तन में चीनी, दूध, तेल और वनीला एसेंस डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें धीरे-धीरे मैदा वाला मिश्रण डालें और अच्छी तरह से मिलाकर एक चिकना घोल तैयार करें। फिर एक केक टिन को तेल लगाकर चिकना करें और इसमें केक का घोल डालकर ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर पहले से गर्म करके 30-35 मिनट तक बेक करें।

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#2 केक पॉप्स को तैयार करने का तरीका केक ठंडा होने के बाद उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और इन्हें मिक्सी में पीस लें। अब इन टुकड़ों को थोड़ा दूध डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाएं। फिर इन गोले को केक पॉप स्टिक्स पर लगाकर फ्रिज में 10 मिनट के लिए रखें। अब एक पतीले में पानी गर्म करके उसमें चॉकलेट डालें और पिघलने के बाद उसमें केक पॉप्स को डुबोकर ठंडा होने दें।

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