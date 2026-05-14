एयर फ्रायर में आसानी से बनाएं कुरकुरा अचार मसाला स्नैक, जानिए रेसिपी

अचार मसाला स्नैक एक बेहतरीन विकल्प है, जो न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहतमंद भी होता है। इसे बनाना बहुत आसान है और यह हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। इस स्नैक को आप किसी भी समय बना सकते हैं। एयर फ्रायर का उपयोग करके इसे और भी कुरकुरा और हेल्दी बनाया जा सकता है। आइए इस स्वादिष्ट और कुरकुरे स्नैक की विधि जानते हैं।

#1 सामग्री अचार मसाला स्नैक बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी चीजें चाहिए, जैसे कि बेसन, सूजी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, अजवाइन, हींग और तेल। इन सभी चीजों को मिलाकर एक बेहतरीन घोल तैयार किया जाएगा, जिससे स्नैक बनाया जाएगा। आप चाहें तो इसमें अपने पसंदीदा मसाले भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। इसके साथ ही आप इसमें हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट भी मिला सकते हैं।

#2 घोल तैयार करें घोल तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में बेसन, सूजी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, अजवाइन, हींग डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार करें। ध्यान रखें कि घोल ज्यादा पतला न हो ताकि स्नैक अच्छे से बने। इस घोल को 10-15 मिनट तक ढककर रखें ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं और इसका स्वाद बढ़ जाए।

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#3 आकार दें अब तैयार घोल को हाथों पर लेकर छोटी-छोटी लोइयां बनाएं या आप चाहें तो इसे गोल आकार में भी बना सकते हैं। इन लोइयों को थोड़ा चपटा करें ताकि वे अच्छे से पक सकें। अगर आप चाहें तो इन्हें बेलकर भी काट सकते हैं। इसके बाद इन लोइयों को गर्म तेल में डालकर तलें या एयर फ्रायर में पकाएं। ध्यान दें कि तेल ज्यादा गर्म न हो ताकि स्नैक्स कुरकुरे बने।

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#4 एयर फ्रायर में पकाएं अगर आपके पास एयर फ्रायर है, तो यह आपके अचार मसाला स्नैक को और भी हेल्दी बना सकता है। इसके लिए सबसे पहले एयर फ्रायर को पहले से गरम करें। फिर उसमें तैयार घोल रखें और उसे 180 डिग्री पर 10-12 मिनट तक पकाएं। बीच-बीच में चेक करते रहें ताकि स्नैक्स जल न जाएं। जब स्नैक्स सुनहरे भूरे रंग के हो जाएं, तो उन्हें निकालकर ठंडा होने दें।