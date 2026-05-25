घर पर आसानी से बनाएं लजीज चिपोटले सॉस, बढ़ा देगा हर एक स्नैक का जायका

चिपोटले सॉस एक खास चटनी है, जो आपके स्नैक्स और कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ा सकती है। यह सॉस खासतौर पर मैक्सिकन खान-पान में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप इसे अपने किसी भी खाने के साथ परोस सकते हैं। इस लेख में हम आपको चिपोटले सॉस बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, ताकि आप इसे घर पर आसानी से बना सकें और इसका आनंद ले सकें। इसे किसी भी स्नैक के साथ खाने पर उसका स्वाद दोगुना हो जाता है।

#1 धुंए में पकाएं टमाटर चिपोटले सॉस के लिए आपको सबसे पहले टमाटर चाहिए होगा। ऐसा टमाटर लें, जो खासतौर पर धुएं में पकाया गया हो, जिससे इसमें एक अलग ही स्वाद आ जाता है। अगर आपके पास ऐसा टमाटर नहीं है तो आप सामान्य टमाटर का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन धुंए भी पकाया गया टमाटर इस सॉस को एक अनोखा स्वाद देता है। इसे आप घर पर भी गैस पर रखकर पका सकते हैं।

#2 प्याज और लहसुन का करें इस्तेमाल चिपोटले सॉस बनाने के लिए प्याज और लहसुन का इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें, फिर उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें। अब इसमें बारीक कटे हुए लहसुन डालें और थोड़ी देर पकने दें, जब तक कि लहसुन हल्का भूरा न हो जाए। इससे सॉस में एक खास महक आएगी, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाएगी और आपके व्यंजनों का मजा दोगुना कर देगी।

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#3 मसालों का सही मेल है अहम चिपोटले सॉस में मसालों का सही मेल बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आपको नमक, काली मिर्च, जीरा पाउडर, धूप में सुखाया हुआ लाल मिर्च पाउडर और नींबू का रस चाहिए होगा। इन सभी मसालों को मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें, ताकि वे अच्छे से मिल जाएं। इससे सॉस में एक बेहतरीन तीखा और खट्टा स्वाद आएगा, जो आपके व्यंजनों को और भी लाजवाब बना देगा। मसालों का सही मेल ही इस सॉस को खास बनाता है।

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#4 मिश्रण को पीसें अब तैयार मिश्रण को पीसने वाले यंत्र में डालकर अच्छे से पीस लें, ताकि यह एक चिकना पेस्ट बन जाए। अगर मिश्रण बहुत गाढ़ा लग रहा हो तो थोड़ा पानी मिलाकर फिर से पीसें, ताकि यह सही तरह से मिल जाए। ध्यान रखें कि मिश्रण बहुत पतला न हो, जिससे इसका स्वाद बिगड़ सकता है। सही गाढ़ापन पाने के लिए थोड़ा-थोड़ा पानी डालें और पीसें, जिससे सॉस का स्वाद बेहतरीन हो जाएगा।