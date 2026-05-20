घर पर आसानी से बनाएं कैफे स्टाइल ठंडा मोका, जानें रेसिपी

गर्मियों में ठंडा पेय पीने का मजा ही कुछ अलग है। अगर आप गर्मियों के दौरान ठंडे पेय का स्वाद लेना पसंद करते हैं, तो ठंडा मोका आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। आइए आज हम आपको ठंडा मोका की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में घर पर तैयार कर सकते हैं।

सामान ठंडा मोका बनाने के लिए जरूरी सामान ठंडा मोका बनाने के लिए एक कप दूध, दो चम्मच कॉफी पाउडर, दो चम्मच चीनी, एक चौथाई कप पानी, कुछ बर्फ के टुकड़े, दो चम्मच कोको पाउडर, एक चौथाई चम्मच वनीला एसेंस, एक चौथाई कप मलाई (वैकल्पिक), चॉकलेट सॉस (वैकल्पिक) लें। ध्यान दें: आप चाहें तो दूध की जगह बादाम का दूध या सोया दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मलाई के बजाय दूध को फेंटकर झागदार भी बना सकते हैं।

स्टेप-1 सबसे पहले बनाएं कॉफी सिरप ठंडा मोका बनाने के लिए सबसे पहले कॉफी सिरप तैयार करें। इसके लिए एक पैन में पानी और चीनी डालकर अच्छी तरह उबाल लें। इसके बाद इसमें कॉफी पाउडर मिलाएं और 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। जब मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तब गैस बंद कर दें। अब इस कॉफी सिरप को कमरे के तापमान पर पूरी तरह ठंडा होने दें, ताकि इसका स्वाद और भी बेहतर हो सके।

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स्टेप-2 दूध को करें फेंट अब एक दूसरे पैन में दूध को गाढ़ा करने के लिए उसे धीमी आंच पर पकाएं और उसमें कोको पाउडर मिलाएं। जब दूध में उबाल आ जाए तो इसमें वनीला एसेंस मिलाकर गैस बंद कर दें। इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखें। आप चाहें तो मलाई को फेंटकर झागदार बना सकते हैं, फिर इस पर स्वाद अनुसार चॉकलेट सॉस डालें।

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स्टेप-3 ठंडा मोका को दें अंतिम रूप ठंडा मोका को अंतिम रूप देने के लिए सबसे पहले एक लंबे गिलास में सबसे नीचे बर्फ के टुकड़े डालें, फिर इस पर ठंडा दूध डालें। इसके बाद गिलास में कॉफी सिरप डालें और ऊपर से मलाई और चॉकलेट सॉस डालें। अगर आपको मीठा पसंद है, तो अपने ठंडा मोका में थोड़ा और चीनी मिलाएं। आखिर में पेय के ऊपर कोको पाउडर छिड़कें।