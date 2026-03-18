मधुमेह के शुरूआती संकेतों को न करें नजरअंदाज, हो सकता है बड़ा नुकसान

मधुमेह एक गंभीर बीमारी है, जो शरीर की इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को प्रभावित करती है। यह बीमारी अगर समय रहते पहचान न हो तो गंभीर रूप ले सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं, जो शरीर में बढ़ते शुगर के स्तर की ओर इशारा करते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते बीमारी का पता चल सके।

#1 बार-बार पेशाब आना अगर आपको बिना ज्यादा पानी पिए बार-बार पेशाब आने लगे तो यह बढ़े हुए शुगर स्तर का एक संकेत हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब खून में ग्लूकोज की अधिक मात्रा होती है तो यह पेशाब के माध्यम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसके अलावा मधुमेह के मरीजों को पेशाब के बाद भी पेशाब आने की इच्छा महसूस होती है।

#2 अधिक प्यास लगना अगर आपको बार-बार पेशाब आने के साथ ही अधिक प्यास लग रही है तो यह भी बढ़े हुए शुगर स्तर का एक संकेत हो सकता है। दरअसल, जब खून में ग्लूकोज की अधिक मात्रा होती है तो यह किडनी से छानकर पेशाब के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करता है। इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण शरीर में पानी की कमी की स्थिति बन जाती है। इसके कारण अधिक प्यास लगती है।

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#3 वजन का घटना अगर आपकी बिना किसी कोशिश के ही तेजी से वजन घटने लगे तो इसे नजरअंदाज न करें। यह भी बढ़े हुए शुगर स्तर का एक संकेत हो सकता है। जब इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में न हो तो शरीर ग्लूकोज की जगह चर्बी और मांसपेशियों को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करता है। इससे वजन में कमी आती है। इसके अलावा मधुमेह के मरीजों का शरीर की ऊर्जा खपत भी प्रभावित होती है और वजन घटने लगता है।

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#4 आंखों की रोशनी कम होना बढ़े हुए शुगर स्तर का एक संकेत यह भी हो सकता है कि इससे आंखों की रोशनी भी प्रभावित होती है। जब खून में ग्लूकोज की अधिक मात्रा होती है तो आंखों की नसों पर दबाव पड़ता है। इससे आंखों की रोशनी कम होने लगती है। इसके अलावा मधुमेह के मरीजों को धुंधली नजर आने की समस्या का भी सामना करना पड़ता है।