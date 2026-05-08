गंगा नदी की यात्रा के दौरान इन 5 जगहों का जरूर करें रुख

गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदियों में से एक है। यह नदी उत्तर भारत से निकलकर पूर्वी भारत तक बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा नदी का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। इस नदी के किनारे कई अहम तीर्थ स्थल, मंदिर, आश्रम और घाट हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों को आकर्षित करती है। आइए आज गंगा नदी के किनारे स्थित 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं।

#1 हरिद्वार हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं। हरिद्वार का हर की पौड़ी घाट गंगा नदी के किनारे स्थित है और यहां गंगा आरती का आयोजन होता है। हर साल कुंभ मेला भी यहीं मनाया जाता है, जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। यहां से आप ऋषिकेश भी जा सकते हैं, जो अपने योग केंद्रों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है।

#2 वाराणसी वाराणसी को बनारस या काशी भी कहा जाता है। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। वाराणसी में गंगा आरती देखने लायक है। यहां आप काशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ, तुलसी घाट जैसी जगहों का भी आनंद ले सकते हैं। वाराणसी की गलियां, बाजार और ऐतिहासिक धरोहर पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यहां की संस्कृति और धार्मिक महत्व इसे खास बनाते हैं।

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#3 इलाहाबाद इलाहाबाद को प्रयागराज भी कहा जाता है। यह शहर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम स्थल है। यहां कुंभ मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। इलाहाबाद में संगम, आनंद भवन, इलाहाबाद संग्रहालय जैसी जगहें देखने लायक हैं। यहां की धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इलाहाबाद की संस्कृति और धार्मिक महत्व इसे खास बनाते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर भी बहुत सुंदर हैं।

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#4 कोलकाता कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहां हुगली नदी गंगा का हिस्सा है। कोलकाता का विद्यासागर सेतु, हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल जैसी जगहें देखने लायक हैं। यहां की संस्कृति, कला और साहित्य पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। कोलकाता की गलियां, बाजार और ऐतिहासिक धरोहर इसे खास बनाते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर भी बहुत सुंदर हैं। कोलकाता का खाना भी बहुत मशहूर है।