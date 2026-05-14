गर्मियों के दौरान गेंहू की रोटी के बजाय बनाएं ये रोटियां, सेहत के लिए हैं बेहतरीन

गेंहू की रोटी भारतीय खाने का अहम हिस्सा है, लेकिन गर्मियों में इसका अधिक सेवन शरीर का तापमान बढ़ा सकता है। इसलिए इस मौसम में ऐसी रोटियां बनानी चाहिए, जो न केवल स्वादिष्ट हों, बल्कि शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी हों। आइए जानते हैं कुछ ऐसी रोटियों के बारे में, जिन्हें गर्मियों में गेंहू की रोटी के बजाय खाया जा सकता है।

#1 ज्वार की रोटी ज्वार की रोटी बनाने के लिए ज्वार के आटे को गर्म पानी में मिलाकर नरम आटा गूंथ लें, फिर इस आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलें। अब तवे को गर्म करके दोनों तरफ से सेंकें। इसके बाद रोटी को घी में डुबोएं और गर्मागर्म परोसें। ज्वार की रोटी में फाइबर और प्रोटीन होता है, जो पाचन को सही रखने के साथ-साथ शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ा सकती है।

#2 बाजरे की रोटी बाजरे की रोटी बनाने के लिए बाजरे का आटा, पानी और थोड़ा-सा नमक मिलाकर नरम आटा गूंथ लें, फिर इस आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलें। अब तवे को गर्म करके दोनों तरफ से सेंक लें। इसके बाद रोटी को घी में डुबोएं और गर्मागर्म परोसें। बाजरे की रोटी में विटामिन-B, कैल्शियम और आयरन होता है, जो हड्डियों को मजबूती देने के साथ मांसपेशियों को स्वस्थ रख सकती हैं।

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#3 चावल की रोटी चावल की रोटी बनाने के लिए चावल के आटा में पानी मिलाकर नरम आटा गूंथ लें, फिर इस आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलें। इसके बाद तवे को गर्म करके दोनों तरफ से सेंक लें। अंत में रोटी को घी में डुबोएं और गर्मागर्म परोसें। चावल की रोटी में ग्लूटेन नहीं होता है, जो उन लोगों के लिए बेहतर है, जिन्हें ग्लूटेन से एलर्जी होती है।

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#4 मक्का की रोटी मक्का की रोटी बनाने के लिए मक्का का आटा, पानी और थोड़ा-सा नमक मिलाकर नरम आटा गूंथ लें, फिर इस आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलें। अब तवे को गर्म करके दोनों तरफ से सेंक लें। इसके बाद रोटी को घी में डुबोएं और गर्मागर्म परोसें। मक्का की रोटी में फाइबर और प्रोटीन होता है, जो पाचन को सही रखने के साथ-साथ शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ा सकती है।