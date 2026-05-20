गर्मियों के दौरान इन 5 तरह के फलों की चाशनी घर पर बनाएं, आसान है रेसिपी

गर्मियों में ठंडे-ठंडे पेय का सेवन न केवल तरोताजा महसूस कराता है, बल्कि शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है। हालांकि, बाजार में मिलने वाले पेय के पाउडर और सिरप में अप्राकृतिक रंग और फ्लेवर होते हैं, जो सेहत पर असर डाल सकते हैं। ऐसे में इनके बजाय घर पर तरह-तरह की फलों की चाशनी बनाकर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए आज हम आपको फलों की चाशनी की रेसिपी बताते हैं।

#1 आम की चाशनी आम की चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले आम का गूदा निकालकर उसे मिक्सी में पीस लें, फिर इसे एक पैन में चीनी और पानी के साथ डालकर पकाएं। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे ठंडा करके बोतल में भरकर फ्रिज में रखें। जब आपको आम का पेय बनाना हो तो इसमें एक चम्मच आम की चाशनी मिलाएं और ठंडा पानी या सोडा मिलाकर इसे परोसें। यह पेय गर्मियों में तरोताजा महसूस कराएगा।

#2 आम पन्ना की चाशनी सबसे पहले कच्चे आम को उबालकर उसका गूदा निकाल लें। इसके बाद एक पैन में आम के गूदे, चीनी और पानी को डालकर उन्हें गाढ़ा होने तक पकाएं। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें काला नमक, भुना जीरा पाउडर, अदरक का रस और पुदीना पाउडर डालकर इसे ठंडा करें। आखिर में इस चाशनी को ठंडे पानी या सोडा के साथ मिलाकर इसका आनंद लें।

Advertisement

#3 अनार की चाशनी सबसे पहले अनार के दानों को निकालकर उन्हें मिक्सी में पीस लें। अब इस पेस्ट को एक पैन में चीनी और पानी के साथ डालकर पकाएं। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए, तो गैस बंद करके इसे ठंडा करें, फिर इसमें इलायची पाउडर मिलाएं। इसके बाद इस चाशनी को एक बोतल में भरकर फ्रिज में रखें। जब आपको अनार का पेय बनाना हो तो इसमें एक चम्मच अनार की चाशनी मिलाएं और ठंडा पानी या सोडा मिलाकर परोसें।

Advertisement

#4 तरबूज की चाशनी सबसे पहले तरबूज को छिलकर उसके गूदे को निकाल लें, फिर एक पैन में तरबूज का गूदा, चीनी और पानी डालकर इसे धीमी आंच पर पकाएं। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद करके इसे ठंडा करें। आखिर में इस चाशनी को एक बोतल में भरकर फ्रिज में रखें। जब आपको तरबूज का पेय बनाना हो तो इसमें एक चम्मच तरबूज की चाशनी मिलाएं और ठंडा पानी या सोडा मिलाकर परोसें।