गर्मियों के दौरान गिलास भरकर पीएं ये 5 गुजराती पेय, आसान हैं रेसिपी

गर्मियों में पसीने की वजह से शरीर में पानी की कमी और नमक का असंतुलन हो जाता है, जिससे सिरदर्द, थकान, चक्कर आना और पानी की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना जरूरी है। इसके लिए आप अपने भोजन में आसान और स्वादिष्ट गुजराती पेय को शामिल कर सकते हैं। आइए आज हम आपको इन पेय की रेसिपी बताते हैं।

#1 कच्चे आम का ठंडा पेय सबसे पहले कच्चे आम को छीलकर उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें, फिर इन्हें एक मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से पीस लें। अब एक बर्तन में कच्चे आम का पेस्ट, पानी, चीनी, थोड़ा काला नमक, थोड़ा भुना जीरा और थोड़ा-सा काला नमक मिलाएं। इसके बाद इस पेय को बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें। कच्चे आम का ठंडा पेय पेट को ठंडक देने के साथ-साथ इसे तरोताजा रखने में मदद कर सकता है।

#2 मठा सबसे पहले एक बर्तन में दही को अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें बारीक कटा अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटी पुदीने की पत्तियां, भुना जीरा पाउडर, नमक और थोड़ी-सी कड़ी पत्ता की पत्तियां डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण में थोड़ा-सा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। अंत में मठा में बर्फ के टुकड़े डालकर इसे परोसें। यह पेय पेट की गर्मी को कम करने और पाचन में मदद कर सकता है।

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#3 खजूर का स्वादिष्ट पेय सबसे पहले 4 से 5 खजूर के बीज निकालकर मिक्सर में पीस लें। अब एक बर्तन में खजूर का पेस्ट, 2 कप पानी, 2 चम्मच गुड़ का पाउडर, थोड़ा काला नमक, थोड़ा-सा भुना जीरा पाउडर और बर्फ के टुकड़े डालकर अच्छे से मिलाएं। अंत में इस पेय को गिलास में डालकर परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि यह शरीर को ठंडक देने में भी मदद कर सकता है।

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#4 नींबू का दही पेय सबसे पहले एक मिक्सर में एक कप दही, आधा कप पानी, स्वादानुसार चीनी और एक चुटकी काला नमक डालकर पीसें। अब इस मिश्रण को एक गिलास में छानकर डालें, फिर इसमें थोड़ा-सा भुना जीरा पाउडर और बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। अगर आप चाहें तो इस पेय में स्वाद के लिए थोड़ा-सा पुदीना पाउडर भी मिला सकते हैं। यह पेय पेट को ठंडक देने के साथ-साथ इसे तरोताजा रखने में भी मदद कर सकता है।