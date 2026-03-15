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गर्मियों के दौरान इन विदेशी स्ट्रीट फूड को आजमाना है बेहतरीन, मिलेगा अनोखा स्वाद
गर्मियों के दौरान इन स्ट्रीट फूड को आजमाएं

गर्मियों के दौरान इन विदेशी स्ट्रीट फूड को आजमाना है बेहतरीन, मिलेगा अनोखा स्वाद

लेखन सयाली
Mar 15, 2026
02:05 pm
क्या है खबर?

गर्मियों के दौरान कई लोग पसीने की वजह से भूख महसूस नहीं करते हैं। हालांकि, मन हमेशा कुछ न कुछ चटपटा खाने का करता रहता है। ऐसे में लोग स्ट्रीट फूड का चयन कर लेते हैं, क्योंकि ये स्वादिष्ट होने के साथ सस्ते भी होते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको दुनियाभर के मशहूर स्ट्रीट फूड बताएंगे, जो गर्मी में बहुत पसंद किए जाते हैं। इनका स्वाद आपको भी जरूर अच्छा लगेगा।

#1

रॉटी जॉन्स पिज्जा

रॉटी जॉन्स पिज्जा अमेरिका की एक मशहूर पिज्जा स्ट्रीट है, जो कि अपने स्वादिष्ट और अनोखे पिज्जा के लिए जानी जाती है। इस पिज्जा को बनाने में एक खास तरह की आटे की परत का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मोजेरेला चीज और सॉसेज होते हैं। इस पिज्जा में एक और चीज जोड़ी गई है, जो कि पिज्जा के किनारों में होती है और इसे स्टफ्ड चीज कहते हैं। यहां के पिज्जा का स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।

#2

पुटु

श्रीलंका का पुटु एक तरह का स्ट्रीट फूड है, जिसे नारियल के दूध और चावल से बनाया जाता है। इस स्ट्रीट फूड को बनाने के लिए सबसे पहले चावल को पीसकर इसमें नारियल का दूध मिलाया जाता है, फिर इस मिश्रण को पुटु स्टैंड में रखा जाता है। इसके बाद स्टैंड को गर्म पानी के ऊपर रखा जाता है। कुछ समय बाद पुटु तैयार हो जाता है, फिर इसे केले और गुड़ के साथ परोसा जाता है।

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#3

काकिगोरी

काकिगोरी जापान का एक बर्फीला स्ट्रीट फूड है, जिसे बनाने के लिए बर्फ को कद्दूकस किया जाता है। फिर इस पर फलों का रस या मीठे सीरप डालकर इसे ठंडा-ठंडा परोसा जाता है। आप चाहें तो इस पर अपनी पसंदीदा टॉपिंग भी डाल सकते हैं। जापान में काकिगोरी खाने के कई अनोखे तरीके हैं और वहां के लोग इसे गर्मी से राहत पाने के लिए खाते हैं। इसे कुछ हद तक बर्फ का गोला कहा जा सकता है।

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#4

पोटेटो क्यूब्स

फिनलैंड के पोटेटो क्यूब्स एक तरह के आलू के छोटे टुकड़े हैं, जिन्हें बनाने के लिए सबसे पहले आलू को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर इन्हें गहरे तेल में तल लिया जाता है। इसके बाद इन पर स्वादानुसार टॉपिंग डालकर इन्हें परोसा जाता है। आप चाहें तो इन पर अपने मनपसंद मसाले भी छिड़क सकते हैं। इन स्ट्रीट फूड को खाने के बाद आप जरूर इनकी तारीफ करेंगे और बार-बार इनका स्वाद चखना चाहेंगे।

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