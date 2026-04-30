गर्मियों के दौरान तरबूज के ये 5 जूस को बनाकर पिएं, आसान हैं रेसिपी

गर्मियों के दौरान तरबूज का सेवन करना फायदेमंद है, क्योंकि यह शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ ताजगी का अहसास भी दिलाता है। वैसे तो आप तरबूज का सीधा जूस बनाकर पी सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें, तो इससे कई तरह के स्वादिष्ट पेय भी बना सकते हैं। आइए आज हम आपको तरबूज से बनने वाले कुछ ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जो कुछ मिनटों में तैयार हो जाती है और गर्मियों के लिए एकदम सही होती है।

#1 पुदीना और तरबूज का जूस सबसे पहले तरबूज के कुछ टुकड़े लेकर बीज निकाल लें, फिर इन्हें मिक्सी में बारीक पीस लें। अब इस पेस्ट को एक गिलास में छानकर इसमें नींबू का रस, पुदीना पाउडर, शहद और बर्फ के टुकड़े डालें। इसके बाद इस पेय को ठंडा करने के लिए कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें। फिर इसे ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय गर्मी में ताजगी का एहसास दिलाएगा।

#2 नारियल पानी और तरबूज का जूस सबसे पहले तरबूज के कुछ टुकड़े लेकर बीज निकाल लें, फिर इन्हें मिक्सी में बारीक पीस लें। अब इस पेस्ट को एक गिलास में छानकर इसमें नारियल पानी और नींबू का रस मिलाएं। इसके बाद इस पेय में शहद मिलाएं। अंत में इस पेय को गिलास में बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। यह पेय आपके शरीर को ठंडक और ताजगी देगा।

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#3 पुदीने और ककड़ी का जूस पुदीने और ककड़ी का जूस बनाने के लिए सबसे पहले पुदीने की कुछ पत्तियों को बारीक काट लें, फिर ककड़ी के टुकड़े करें और तरबूज के गूदे को निकालें। अब इन सभी सामग्रियों को मिक्सी में पीसकर इसका पेस्ट बना लें। इसके बाद इस पेस्ट को एक गिलास में छानकर इसमें नींबू का रस, शहद और बर्फ के टुकड़े डालें। अंत में इस पेय को ठंडा-ठंडा परोसें।

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#4 गन्ने के रस और तरबूज का जूस गन्ने के रस और तरबूज का जूस बनाने के लिए सबसे पहले गन्ने को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर रस निकाल लें, फिर तरबूज को छीलकर इसके गूदे को टुकड़ों में काटें और इसका भी रस निकाल लें। अब इन दोनों तरह के रस को एक गिलास में डालकर इसमें नींबू का रस, पुदीना पाउडर, शहद और बर्फ के टुकड़े डालें। अंत में इस पेय को ठंडा-ठंडा परोसें।